頂級仙氣女神開養生艾灸館一原因親為客人服務　手勢獲讚舒服到瞓

現年58歲的王祖賢是90年代女神，她當年憑着電影《倩女幽魂》飾演女鬼聶小倩一角而傾倒眾生，絕美的樣貌和造型令人留下深刻印象，奠定女神地位，至今依然令人回味。雖然王祖賢已息影多年並移居加拿大潛心修佛過着低調生活，但她仍備受喜愛，一眾網民至今依然關注她，她亦不時會於社交網分享生活近況。近日她就透過社交網站宣布會在加拿大開設一間養生艾灸館，更表示會親自上陣為顧客服務。

王祖賢是當年風靡一時（電影《倩女幽魂》劇照）

成龍版《城市獵人》由王祖賢飾演拍檔的妹妹惠香。（《城市獵人》電影劇照）

年輕時的王祖賢相當漂亮。（微博圖片）

昨日有網民於網上分享了到王祖賢開的養生艾灸館接受療程的經歷，並曬出了兩人的合照，以「家人們誰懂啊😍祖賢姐姐給我做艾灸了」為標題，留言寫道：「前幾天看到朋友發說祖賢姐姐新開了艾灸館 預約來試試 接待的小姐姐說系統好像約重了 可能要等一個小時 沒想到小姐姐溝通之後 是祖賢姐姐親自給我做艾灸 我也太幸福了吧 整個過程非常舒服 中途一度要睡着了」，又透露王祖賢好好，有跟她聊天。網民紛紛留言表示好羨慕。

王祖賢的養生艾灸館。(小紅書)

王祖賢又向博主提到她開艾灸館的原因說：「一年半以前開始接觸艾灸 發現對自己的身體健康很有幫助 所以想把這個好的東西分享給更多人」。王祖賢當日給博主一個人做了艾灸，因為其他艾灸師沒空，博主又有事情等不了那麽久。