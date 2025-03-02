友乜唔講得｜鄧兆尊認曾情傾陳彥行　自爆家用分配最怕貪心女人

因無綫節目《歡樂今宵》結緣眨眼40載的阮兆祥、梅小惠、江欣燕，早前合作拍攝節目《友乜唔講得》，今晚（2日）播出的第六集嘉賓，是陳彥行 (行姐) 和鄧兆尊。小惠、祥仔與行姐及鄧兆尊因為拍攝處境劇《皆大歡喜》成為好友，行姐與祥仔、欣欣及小惠更會定期舉行「媽媽會」氹家中長者開心，相當有愛。

今集嘉賓有無所不談嘅行姐同兆尊。

談到拍攝《皆大歡喜》趣事，小惠撒嬌指兆尊從來不會「窒」行姐，而且就算只是落canteen食飯，也對行姐寸步不離、照顧周到；對此兆尊坦言當時確是對行姐有好感：「我係對你有少少好感嘅，但礙於我應承咗阿爸唔可以同圈內人拍拖。」行姐則指與兆尊Timing唔啱，亦認為與對方做朋友好過做情人：「我覺得佢對朋友好過對女朋友。」兆尊續指當年合作最怕與行姐拍床上戲，皆因相關場口行姐通常只除剩肚兜：「最怕同佢拍床戲，好驚嘅，我永遠唔敢瞓太近。」由於二人緋聞當年傳得鬧哄哄，二人爆料指一度分別被肥姐及汪阿姐捉入房追問戀情，過程爆笑，行姐說：「肥姐捉住我話，你老實同我講，你望實我對眼，你係咪同兆尊拍緊拖。」

今集嘉賓有無所不談嘅行姐同兆尊。

除了情史，小惠還大爆兆尊「義氣史」：「你（指兆尊）係視財物如糞土，我記得有次我問兆尊借車，佢二話不說借咗架靚車畀我，點知我撞咗，你知我嗰時（失戀）情緒好波動，我撞咗後打畀兆尊，佢第一句係話：『唔緊要啦，最緊要你個人有冇事。』我話：『我冇事，但我要整番架車』，『唔使啦，由得佢啦，車係要嚟撞架嘛。』」每集尾都有彩蛋的《友乜唔講得》，今集先是問兆尊「一個月要畀幾多錢家用各位太太」，兆尊即拋下豪語指家用次次都是年結找數：「呢啲嘢一次過畀，用晒嘅再同我攞。（啲家用夠唔夠佢哋偶爾買名牌包包？）用家用買？佢哋唔會咁蠢嘅！」兆尊還大方透露了每位太太的家用分配，及直指做得他另一半通常不會是貪心的人：「我都話喇，你（對家用）要求太高嘅，你去勞工署唔好嚟搵我喇。」行姐則會自爆上圍驚人Cup數，答案絕對超乎想像！

今集嘉賓有無所不談嘅行姐同兆尊。

小惠、行姐因為拍《皆大歡喜》成為好友。

小惠、行姐因為拍《皆大歡喜》成為好友。

今集，小惠還會大爆當年失戀後，欣欣如何在婚禮上用「拋花球」安慰她，並笑言由於欣欣拋花球時已經飲醉，到最後烏龍百出。今集還會額外曝光祥仔的「超級餅印爸」，就連小惠也坦言自己一度撈亂二人。欣欣則自爆當年為《娛樂插班生》向林家棟奉獻螢幕初吻時，如何緊張到瘋狂攬住街邊條柱練習，內容極度爆笑。

小惠、行姐因為拍《皆大歡喜》成為好友。

小惠大爆欣欣當年在婚禮上的sweet爆舉動。