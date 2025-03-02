中3生猛料男選手6歲兒子遺傳爸爸高顏值　因一狀況完全不懂廣東話

現年38歲的趙浚承（Gary），17年前與何尚謙（James）、李柏煥 （Brian）及何浚尉（Rex）組成男團「Square」出道，至2011年宣布解散。之後趙浚承曾以個人身份再出發，當時為了再戰樂壇，他為自己打造全新形象，秘密操肌轉走韓國Oppa路線，更被「校長」譚詠麟點名提攜和合唱，但始終星途平平未見太大起色。

趙浚承（左3）當年與何尚謙（James）、李柏煥（Brian）及何浚尉（Rex）以組合Square出道。

趙浚承幾年前以個人身份再出發再戰樂壇，但發展一般。（微博圖片）

近年趙浚承北上發展，並移居內地，早前曾任譚詠麟《銀河歲月40載》演唱會的常任嘉賓，只要見到校長的地方就會見到他的身影，可見他深得校長喜愛。同時趙浚承也是香港明星足球隊成員之一，經常隨隊在國內比賽，藉此提升知名度。至去年，趙浚承在龍婷推薦下「回歸」香港，參加《中年好聲音3》，高顏值外表，加上一把靚聲，成功引起網民關注。

當年ViuTV位於九龍灣的製作中心開幕，請來譚校長打響頭炮參與首個音樂節目，校長特別請來趙浚承（左一）參與。

趙浚承是香港明星足球隊成員之一，經常與校長並肩作戰。（微博圖片）

曾經出道的趙浚承，曾在訪問中坦言之前已經對於這個行業灰心：「我覺得做自己歌就算啦，但係我啲朋友係咁慫恿我參加。」而龍婷則是他的推薦人：「龍婷係我曾經喺內地一個比賽，我係佢前一兩屆拎咗第三名，所以就合唱咗一首歌。佢仲話好啱你啊，不如你嚟參加啦，仲有一啲喺香港居住嘅朋友叫我參加。」並直言參加比賽後讓他獲益良多。

趙浚承早前參加了TVB的歌唱真人騷《中年好聲音3》，被讚是「未來巨星」。(節目截圖)

趙浚承參加《中年好聲音3》憑高顏值外表，加上一把靚聲，成功引起網民關注。（資料圖片）

此外，趙浚承又透露自己2015年開始已經定居北京，而太太亦是北京人，只要有工作就會回來香港。近日，趙浚承以「北京娃的粵語課堂」為題拍片，寫道：「六歲多了，是時候要學一下粵語了」。片中趙浚承化身「港爸」身分，用國語問兒子「土豆絲」和「西紅柿炒雞蛋」的廣東話怎麼說，兒子全都一頭霧水，例如將「薯仔絲」亂說成「攀多視」，氣得趙浚承不斷深呼吸：「乜鬼嘢呀？」，但都保持冷靜教導兒子。

趙浚承近日拍片分享教6歲多兒子粵語。（小紅書截圖）

激到趙浚承「紮紮跳」。（小紅書截圖）

雖然兒子亂說一通，但趙浚承依然耐心教導。（小紅書截圖）

有網民好奇：「為什麼香港的家庭都講普通話？」趙浚承親自回覆：「因為住在北京」；有網民笑言：「以後教粵語的任務就落在你肩上啊，任重道遠」，趙浚承搞笑慨嘆說：「是啊...」並透露兒子一點廣東話都不會。有人則提議他：「畀佢睇廣東話的卡通片，很快學會」。另外也有網民大讚趙浚承兒子看上去個性開朗，且手腳修長、眉清目秀又鼻高高，遺傳了爸爸的高顏值。

番茄炒蛋都不懂。（小紅書截圖）

兩父子笑料百出。（小紅書截圖）

遺傳爸爸高顏值。（小紅書截圖）