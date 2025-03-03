TVB契仔自薦想做胡楓個唱嘉賓　遭投訴幾十年先食一次飯最叻卸膊

現年93歲的胡楓（修哥）個性親和，圈外、圈內人緣極好，近年他積極經營其社交平台「修哥萬花筒」，訪問對象橫跨歌、影、視，當中包括影帝、影后；視帝、視后；及歌王、歌后；故深受網民喜愛，也盡現修哥圈中的超然地位。近日，修哥又有新片分享，今次片中主角是唱過不少經典情歌，兼有TVB契仔稱號的李克勤，不過席間修哥則投訴對方幾十年才約食一次飯，兼最叻卸膊，搞到李克勤非常尷尬，究竟發生什麼事呢？

李克勤之前請得前輩演員胡楓和鮑起靜客串《失魂記》MV。（MV截圖）

修哥新一集「修哥萬花筒」的訪問對象是李克勤。（小紅書截圖）

李克勤說在修哥面前，說敢說成功。（小紅書截圖）

修哥與李克勤曾合作拍攝電視劇《浪族闊少爺》，李克勤的歌曲《失魂記》MV也曾找來修哥客串，故兩人非常老友。近日兩人相約吃飯，順道拍攝修哥新一集的「修哥萬花筒」，修哥表示已經很久、很久一段時間沒有見到李克勤，很開心再次見面，「大家都知李克勤是非常非常成功的人物。」李克勤即刻不敢當：「在你面前，誰敢說成功啊？」其後，修哥叫李克勤講講自己的入行經過，李克勤即時嚇一跳，笑指：「你可以說多久，我要說幾十年前的事情。你不要以為只是你幾十年前，我也是幾十年前的。」

李克勤希望自己去到修哥這個年齡都可以開演唱會。（小紅書截圖）

修哥佩服李克勤在香港、內地都很有名。（小紅書截圖）

李克勤也佩服修哥的口才。（小紅書截圖）

李克勤大讚修哥老當益壯：「我現在不說我怎樣入行，我只是想說，如果我將來，像你這樣的年齡，還可以開演唱會，就真的無得頂了。」修哥也讚李克勤狀態Fit，而且在香港和內地都很出名，將來一定能做到，「所以啊，我都很佩服你。」李克勤也佩服修哥的口才，並整鬼對方說：「說到口才，你幾十年如一日，雖然說得慢少少，但還是很厲害。」兩人當堂哈哈大笑。

李克勤問修哥什麼時候再開演唱會，他度期做嘉賓。（小紅書截圖）

李克勤原本打算賣口乖，說近年最忙就是跟修哥吃飯。（小紅書截圖）

沒料被修哥爆「幾十年先食一次」，克勤即刻尷尬傻笑。（小紅書截圖）

李克勤再問修哥什麼時候再開演唱會？修哥搞笑回覆：「有你在，我都不敢開。」李克勤直言：「你什麼時候開，我可以預留檔期做你嘉賓，這個是我榮幸。」修哥叫網民做證。然後他再追問對方最近忙什麼，李克勤大賣口乖說：「最近沒有什麼忙，就是跟修哥吃飯。」沒料被修哥趁機投訴：「喂！幾十年才吃一頓飯！」李克勤聞言尷尬傻笑，修哥當然不會就此罷休，「你不要走出鏡頭才行，朋友聽到以為他時時跟我吃飯，其實幾十年一餐咋。」

李克勤解釋因為修哥朋友多，不是隨便能請到。（小紅書截圖）

修哥笑指李克勤「最叻卸膊」。（小紅書截圖）

李克勤稍後還有幾場演唱會，他邀請修哥前來觀看。（小紅書截圖）

李克勤解釋因為修哥朋友多，不是隨便能請到，修哥再「加一刀」：「這個事情你卸膊卸得很厲害。」薑果然還是老的辣，不過修哥也是開玩笑，最後他還認真地讓李克勤向網民分享未來的工作計劃，看來李克勤要多請修哥吃飯才行了。網民看完影片紛紛留言：「克勤好可愛」、「修哥真的慈眉善目，永遠都笑眯眯的非常可愛」、「好得意哈哈哈哈哈哈，可愛的老人家！」大讚修哥可愛又精靈。

李克勤透露今年的工作主要都是在內地。（IG@hacken1206）

李克勤近年在內地發展不錯。（IG@hacken1206）