方大同去世｜有醫護分享多年前他送個唱飛　網民推測其患病時間線

歌手方大同（Khalil）昨日（1日）被指於上月21日離世，終年41歲。而他所屬的賦音樂隨後亦發文證實，表示方大同以積極的態度面對頑疾5年，他離世的消息震驚兩岸三地。之後再傳出方大同的告別式已經於昨日（1日）低調完成，遺體亦在雲南大理市進行火化。儀式上方大同留給親友的話是：「時間不等人，隨著年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅緻得體的態度去走完生命之路。」

方大同因病神隱2年。（微博圖片）

方大同於2月21日早晨離世，享年41歲。（FU MUSIC FACEBOOK）

今日（2日）有網民在社交平台上分享了兩張方大同2011年香港演唱會的門票及簽名的照片，大讚他生前為人友善親切。原來這是一名醫護人員的發文，表示方大同的親切：「謝謝你記得醫院有一堆姑娘仔喜歡你，你無事無幹，都叫人送演唱會飛俾我哋！我哋開心咗好耐！你唔係送一次，你係隔咗2年，仲記得我哋呀！呢個世界點解會有啲咁叻嘅人？仲要對啲三九唔識七嘅人都咁好？ 點解一個咁好嘅人，會咁早離開？點解？」

有網民在社交平台上分享了兩張方大同2011年香港演唱會的門票及簽名的照片。(網上圖片)

原來這是一名醫護人員的發文，表示方大同的親切。(網上圖片)

微博@方大同

方大同的親切，連對一個2年未見的醫護粉絲都這麼好。方大同為喜歡他的醫護人員送上演唱會門票，所以發文者都嘆息表示：「點解一個咁好嘅人，會咁早離開？」從發文者分享的照片中可見，當時相中人手持五張方大同的香港演唱會門票，而門票上寫著是《15 方大同 Khalil Fong Live in HK 2011》，演出日期為2011年8月25日。

方大同的親切，連對一個2年未見的醫護粉絲都這麼好。(ig@soulboykhalilfong)

有眼利的網民發現方大同原來2011年已經要到醫院覆診，即推論他患病的時間線。2010年前即是15年前，方大同曾出現「爆肺」的情況，當時他已經因為氣胸而數次入醫院。有網民猜測當時的他，已經要多次出入醫院，因此而與醫護人員關係良好，故有猜測他可能當時身體已經不佳。

方大同原來多年前身體已經不好。(tvb影片截圖)