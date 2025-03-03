琳誼Ring為《童話故事下集》量身打造揪心單曲　溫柔嗓音唱出心酸

影視平台全新愛情清醒劇《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿領銜主演，現正熱播締造好口碑！耳朵銳利的戲迷們在追好戲的同時，也紛紛發現插曲《我不能不能喜歡你》這首好歌相當動聽，不能不能，是反覆提醒自己的加強語氣，卻也是自證喜歡的雙重否定文法。而這個與戲劇相輔相成的美妙歌聲就是由琳誼Ring所詮釋，這不僅是她特別為劇情量身打造全新創作揪心單曲，也是她繼《蚵仔麵線》獲得金鐘獎肯定殊榮後，再度為優秀華劇獻唱歌曲，用她獨特的捕捉細膩情感能力，直擊角色心中最酸楚的一塊。

琳誼Ring為《童話故事下集》量身打造揪心單曲。(公關提供)

飾演小鹿的人氣女演員姚愛寗對這首新歌超有感觸，分享了觀看後的感動：「好像回到當下，體驗到小鹿很喜歡一個不能喜歡的人的心情，歌詞寫出小鹿的心聲，好幾度看到泛淚！」琳誼表示新歌是特別為劇中小鹿這位單親媽媽角色量身打造，描繪小鹿在與已婚同事曾學友（劉以豪飾演）相處日久累積好感，內心卻必須不斷告訴自己不能喜歡對方的壓抑、矛盾與掙扎，琳誼形容：「小鹿非常渴望愛，但又不想介入人家的感情！把這樣複雜的心情寫成一首歌。」

飾演小鹿的人氣女演員姚愛寗對這首新歌超有感觸。(公關提供)

琳誼對於這次合作相當重視，事前細心做足功課觀看戲劇、進而衍生出創作靈感：「從小鹿那種「愛而不得」的感受出發，刻劃她既希望獲得愛情，又擔心影響孩子成長環境的複雜情緒。」她的創作有種獨特的能力，總是能捕捉人們心中細膩的情感，直擊心中最酸楚的一塊，讓聽者的心聲被唱出、被聽見、被同理、被陪伴。現實生活中，琳誼也坦言自己是有「感情潔癖」，更認為：「不願介入他人的感情，在愛情中最重要的是不傷害他人。」這樣的愛情觀點也讓她能夠準確捕捉到劇中小鹿的投射心情。

琳誼對於這次合作相當重視，事前細心做足功課觀看戲劇、進而衍生出創作靈感。(公關提供)

琳誼不僅用溫柔的嗓音傳達出劇中小鹿的心酸，這次也在拍攝MV時真情流露而落下眼淚；MV中琳誼也嘗試了全新造型，琳誼笑說：「我的額頭很害羞，這次有嘗試把瀏海打開一些！」服裝則以藍色襯衫搭配短裙look，塑造出都會知性上班族的形象，她給予自我高度讚賞，打趣說：「這麼漂亮的上班族去哪裡找！」《我不能不能喜歡你》新歌及MV 已在各大數位平台上線，一同透過琳誼的聲音感受小鹿最酸處的心情！」