伍富橋拍新MV由愛妻掌鏡　直言好聽話：我只係一個花瓶

伍富橋與太太梁兆楹（Shirley）於2022年結婚後，感情一直十分好，男方專注於事業發展，太太就做他背後最強大的後盾。日前（2/3）伍富橋出席TVB x 少年警訊籃球賽活動，他接受《香港01》訪問時就表示最近正在籌備新MV。

伍富橋出席TVB x 少年警訊籃球賽活動。（葉志明 攝）

伍富橋說：「前排去完旅行返嚟，不過就唔係淨係旅行。途中都拍咗好多好多嘢，有啲係用嚟做生活VLog，抖音、小紅書等，另外我同我太太都嘗試拍一啲片，用嚟擺喺我一隻cover歌嘅MV入面。」他透露，今次揀了一首韓劇主題曲：「我搵朋友翻譯中文，再翻唱。」令人期待。

伍富橋真係幾好波。（葉志明 攝）

伍富橋真係幾好波。（葉志明 攝）

他續說：「自己拍同做埋導演都係一個新嘗試。（誰人拍攝技巧更好？）其實佢叻啲，你都知佢以前都係幕後，做過PA亦都做過寫稿，所以佢都師承過好多大師，跟過好多導演同埋攝影師。（你負責幕前佢負責幕後？）係呀，我只係一個花瓶，一個唔係好靚嘅花瓶，佢負責用腦，叫我做咩我就做咩。」

伍富橋夫婦感情好好，經常在網上放閃。（IG圖片）

伍富橋兩公婆喜迎2025年。（IG@alvinngfukiu）

大部份香港男人幫另一半影相，總會試過被彈影得太差。伍富橋也分享了一些生活趣事，笑說：「都有試過㗎，佢咪直接講囉。之前喺馬爾代夫都試過。佢話：『做咩呀你，你唔好影啦。』不過都係講笑啫。」