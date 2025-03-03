東張西望｜「踩腳姐」疑惡行升級　唔踩腳轉喺巴士樓梯倒水跣人

TVB節目《東張西望》上月初曾報道的元朗「踩腳姐」再次出現，指她又有「新招式」，而且比之前的踩腳令人差點摔倒更危險，今天（3日）一集將會繼續跟進「踩腳姐」的惡行。

TVB節目《東張西望》上月初曾報道的元朗「踩腳姐」再次出現。(節目截圖)

元朗「踩腳姐」再次出現，指她又有「新招式」。(節目截圖)

「踩腳姐」事件經播出後，引起不少網民的迴響，《東張西望》再收到報料，指「踩腳姐」又有新招。報料人Amy指見到報道播出後，「踩腳姐」換了新衣服但仍然做同一個行為：「沿路我見到佢依然喺度踩人。」除此之外，亦有觀眾報料表示與「踩腳姐」於同一座大廈工作，於元朗政府合署當公務員，更指「踩腳姐」一回到辦公室就會自言自語，「踩腳姐」半年前由元朗調職到九龍灣新落成的東九文化中心工作。

「踩腳姐」事件經播出後，引起不少網民的迴響。(節目截圖)

報料人Amy指見到報道播出後，「踩腳姐」換了新衣服但仍然做同一個行為。(節目截圖)

報料人Amy指見到報道播出後，「踩腳姐」換了新衣服但仍然做同一個行為。(節目截圖)

「踩腳姐」除了踩腳外，還有另一惡行，就是在巴士車廂中倒水。報料人Kelvin表示於半年前開始發現每次在巴士上層下樓梯時，都會有一灘水在樓梯，直至到《東張西望》播出「踩腳姐」事件後，發現她很熟口面，疑似就是倒水在樓梯的人。Kelvin指「踩腳姐」下班時間於九龍灣等上車，她會等所有乘客上車後才上車，而且會走到上層，期間她會擰開瓶蓋，在梯間倒水，隨時讓人摔倒：「佢差唔多上到上層嘅時候，就會開始倒水，基本上佢係倒晒成枝水，所以嗰灘水都幾大，由樓梯上面一直流到地下。」Kelvin曾向巴士車長投訴，但車長只叫他們自己小心。

報料人Kelvin表示於半年前開始發現每次在巴士上層下樓梯時，都會有一灘水在樓梯。(節目截圖)

報料人Kelvin表示於半年前開始發現每次在巴士上層下樓梯時，都會有一灘水在樓梯。(節目截圖)

《東張西望》播出「踩腳姐」事件後，就發現她很熟口面，疑似就是倒水在樓梯的人。(節目截圖)

《東張西望》聯絡警方，獲得回覆指元朗分區特遣隊拘捕了一名43歲姓翟的女子，她涉嫌「普通襲擊」罪，而案件仍在調查中，難怪節目組在九龍灣她的工作地附近巴士站都不見其蹤影。