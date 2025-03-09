專訪｜江嘉敏自薦𢱑撈被拖6位數　踎路邊食飯盒：佢話你茄喱啡咋

現年30歲的江嘉敏自加入無綫以來備受力捧，劇接劇之餘亦不乏發揮機會，由演「阿女」升呢做到「女主角」，不過就在上月（2月）尾，江嘉敏無預警下在社交平台宣布離巢，與無綫9年關係正式劃上句號，雖然消息令不少人感到驚訝，但江嘉敏卻經過深思熟慮，表示是時間跳出舒適圈，希望未來發展有更多可能性。

日前，回復自由身的江嘉敏接受了《香港01》訪問，剖白17歲入行至今的點點滴滴，當年她瞞住父母自薦做模特兒，未加入無綫前兼任自己經理人三年多，期間歷盡辛酸，要四處「𢱑撈」，又試過被「走數」，最深刻被人叫「茄喱啡」，叫她攞個飯盒出馬路邊食，重提此事，江嘉敏至今仍眼濕濕。此外，她還自爆在效力無綫期間曾發生一件事，令她情緒崩潰，險些走上絕路。



江嘉敏上月（2月）宣布離巢效力了9年的TVB。（梁碧玲攝）

Makeup : Katrina CM Chu

Hair: Real Law @Dazzle Hair

Wardrobe: MZJJ

場地：中環迷你酒店

17歲瞞著父母做模特兒入行

江嘉敏自小便夢想成為演員，17歲時瞞住父母自薦做模特兒，過程很戲劇性，陪朋友去試鏡，最後朋友不中，卻選中了她，就這樣拍下她的第一個電視廣告：「那時候騙著媽媽，每天化妝去拍廣告，跟媽媽說化妝去教琴會精神一點。直至有一天她在電視廣告看到我，那鏡頭很快，但她都看到，那我只能承認。父母當然擔心，始終一個女生，又未成年，而且外面常說娛樂圈是大染缸，後來我拍了一些平面廣告、電視廣改，用成績證明給他們看我不是三分鐘熱度，媽媽才慢慢接受。最初媽媽是有罵的，她罵是罵我為什麼要說謊，但我真的不知該如何開口，她花了那麼多心機和金錢培養我學琴，但我要去拍廣告不教琴。不過，我有限制給自己的，要穿衣服的才拍，最性感就是拍旅遊雜誌穿三點式。

江嘉敏自小學鋼琴並達演奏級，入行前曾當鋼琴老師。（梁碧玲攝）

江嘉敏直言媽咪花了很多心機和金錢培養她學琴，加上作為媽咪當然也想她教琴，收入穩定又舒服，又不用日曬雨淋，所以她決定要入行拍廣告不教琴時，不知該如何跟對方說。（廣告截圖）

初入行自薦「𢱑撈」

加入TVB前，江嘉敏自己身兼經理人三年多，什麼都不懂經歷不少辛酸，拍完第一個廣告後，江嘉敏迎來一段沒工作的日子，因為最初是朋友帶她才有面試機會，而她自己是沒有任何途徑入行的，但她憑著那股傻勁自己主動向各間模特兒公司傳簡歷自薦「𢱑」機會：「我說我真的很有興趣拍廣告、拍雜誌。」最後真的給她遇到一個婚禮雜誌的工作，從此正式展開其模特兒生涯。

江嘉敏初入行做模特兒時，有限制給自己，要穿衣服的才拍，最性感就是三點式。（受訪者提供）

江嘉敏靠著自己厚面皮，不斷向模特兒公司自薦，最後給她遇到一個婚紗廣告。（受訪者提供）

江嘉敏入行後拍過不少經典廣告。（廣告截圖）

兼任自己經理人 經歷被騙被走數

雖然有夢想、有衝勁，但一個女仔出來打拼，無人無脈，就這樣聽都已經覺得不易，而當時江嘉敏除了要做模特兒工作外，夾檔期、化妝、談價錢，甚至連追數都要靠自己，她直言有被「走數」的經歷，至今仍未追回來，「因為以前年紀很小 17、18歲，沒有簽公司，又沒有經理人保護你，所以很多時候去跟客戶談工作的時候。最基本被人騙的就是，第一 騙時間，明明說好這廣告是拍8小時的，後來加班至12、13個小時，又沒有OT錢。第二可能是那條數目真的追不到，會跟你說客戶未付錢，所以我們都給不到你，後來追著追著，我覺得很麻煩，為何我那時那麼笨，不懂得跟別人簽約，只是口頭承諾。」江嘉敏直言現在的「街數」，算起愛都很可觀，最多那條數達六位數中，累積下來的數目夠應付一、兩個月不工作。

江嘉敏回想做模特兒收入不穩，可以一個月很多工作，然後下個月一個工作都沒有零收入。因為廣告是很需要新鮮感，她試過去試鏡被對方說「你不用面試了，你走吧。原來是我上個月見得太多，客戶已經認得你了。」幸好她還可以教琴，能維持生計，至今仍不需向父母要錢。（梁碧玲攝）

江嘉敏直言現在未找的街數當中，有條數目達6位數。（林志龍攝）

做「茄喱啡」遭欺負 被叫出馬路食飯

除此之外，初入行時的江嘉敏也曾遇過當面被人欺負，她憶述有次去做電影「跑龍套」，放飯時便隨便找個位置坐下吃，誰知遇到不友好對待：「對方跟我說，這個位置不是你坐的，我說不好意思、不好意思，然後繼續找其他椅子坐，我是直接被那個人說，你只是『茄哩啡』，你出去馬路吃，然後我就走出門口，看到一班跟我一起工作的同事，坐在馬路旁吃飯，當時還是車來車往。我不明白大家都是人，為什麼要用這語氣。」回想這段經歷，江嘉敏依然眼濕濕，直言：「真的很慘」。

江嘉敏回想初入行做跑龍套時，被人叫出去馬路食飯的經歷，依然眼濕濕。（林志龍攝）

江嘉敏不但沒有被這不快經歷擊退，反而還激勵她一定要努力，做得更好。（林志龍攝）

然而，江嘉敏不但沒有被這不快經歷擊退，反而還激勵她：「我跟自己說，我一定要努力，我要做得更好！」六、七年後，已經加入TVB成為力捧小花的江嘉敏，再次見到該位叫她出去馬路旁吃飯的模特兒，對方不但認得她，還裝熟問她記不記得兩人曾合作，「她說我們一起拍過什麼、什麼廣告，我打從心底裡當然認得你啦，叫我出馬路吃飯。不過我只是心裡面這樣想，其實我也很感謝她，如果不是她這番說話，讓我看到一個這樣的畫面，我不會被激發到。」

江嘉敏笑指六、七年後再次見到該位當年叫她出去馬路旁吃飯的模特兒，後者還裝熟，而她則心想：「我打從心底裡當然認得你啦！」。（林志龍攝）

收《親親我好媽》PA電話 以為是騙案

江嘉敏入行後拍過廣告、MV和港台劇，但她終極目標是入電視台拍長劇，後來「最期待畫面」出現來了，由於江嘉敏在港台短劇演過不少學生妹角色，TVB開拍《親親我好媽》選角時，劇組助導找上她：「我最初以為是詐騙電話，因為那時候很流行，心想騙徒扮TVB就掛線，然後他又第二次打來，叫我先不要掛線，我們想找你來試鏡，最後他說出試鏡地址是電視城我才相信。到之後面試都面試了三次，我記得去到最後一次，他們問我有沒有問題要問，我忍不住舉手問：『我試鏡了三次，我還要來TVB試鏡多少次，我才知道自己有沒有這個角色，我只是想拍劇，我不用做什麼主角，你讓我進來TVB拍劇就可以了。』（當時是不是全場O嘴？）是。」江嘉敏笑言不知是不是這個不知好歹的傻豬形象嚇到人，最後成功被錄取。

江嘉敏笑言因為自己很想當演員，所以就算經歷被欺負、被走數都堅持著。故簽約無綫時，心情非常興奮。（梁碧玲攝）

初次拍長劇心驚膽顫

江嘉敏憑《親親我好媽》中的學生妹形象成功彈起，亦順利成章簽約TVB，成為她人生第一份合約，「心情非常興奮，其實那時是想都沒有想就簽約了，因為我真的很想拍劇，有得簽馬上就說好。」不過江嘉敏說拍攝過程都心驚膽顫，始終首次拍長劇，與拍廣告是兩個完全不同的世界，沒有接受過正統演戲課程的她起初很不適應，很多拍攝上的技巧都不懂，例如當時三機拍攝，導演叫要Delay一秒才做反應，直至劇集拍完了她才咀嚼到，還有講對白時用上拍廣告的語氣，變相很作狀，慶幸劇組很包容，前輩也有教導她，尤其劇中飾演她爸爸的黃智賢和媽媽江美儀，也不斷地鼓勵她，當女兒般看待：「有時拍攝時間比較趕及，導演就會叫快一點，爹地、媽咪就會跟我說，不用聽他講，我們有自己的節奏和氛圍，不要被導演嚇到。」

江嘉敏憑《親親我好媽》中的學生妹形象成功彈起。（《親親我好媽》劇集截圖）

江嘉敏多謝劇中爸爸黃智賢和媽媽江美儀拍攝時對她的鼓勵。（《親親我好媽》劇集截圖）

親揭被「雪藏」半年真正原因

角色入屋同時，卻鬧出她疑因為ViuTV拍劇集《三一如三》而遭無綫「雪藏」。江嘉敏承認拍完《親親我好媽》後的確半年無拍劇，但有做綜藝，所以並非被雪藏，而她拍攝ViuTV劇集也是簽約無綫前。至於沒有劇拍的原因，江嘉敏解釋當時自己還是新人，戲劇部的壁報板還沒有她的照片，而《親親我好媽》又還沒播出，故監製根本不知有她這個人，「我自己當時都很緊張，為什麼拍完《親親我好媽》之後沒有劇集拍，於是主動殺上去戲劇部問，原來因為我還未有員工相，監製又不認識你，如果你想馬上有劇拍，你可以去敲門，但我最終沒有做到。」之後壁報板貼上了江嘉敏的照片，被陳維冠監製留意到並起用，於是便展開了她的拍劇之路。

當年有指江嘉敏疑因為ViuTV拍劇集《三一如三》而遭無綫「雪藏」，江嘉敏表示《三一如三》是她簽約TVB前所拍的。（《三一如三》劇集截圖）

江嘉敏曾拍攝旅遊節目《3日2夜》。（資料圖片）

傳介入王浩信婚姻 情緒崩潰到天台想輕生

經過努力，江嘉敏在2018年升呢擔任劇集《兄弟》女主角，但期間卻被指介入王浩信和陳自瑤的婚姻做「第三者」而令她情緒崩潰，甚至做出極端行為。江嘉敏指當時初入行，完全不懂如何處理這些是非，於是把自己藏起來，什麼人都不見，甚至衝上監製房向劇集監製林志華說不拍了，「我說你換人吧，我好害怕，因為我未遇過這些事情，所以真的很驚慌。（說你當時想跳樓？）是啊，那時我在公司，不停哭著，簡直是崩潰、很不安，然後自己一個人走到沒有人的地方，當時我不斷打給監製陳維冠和張繼聰，我說我現在在天台，他馬上說你快下來，我跟你聊天。（這樣很幸運？）真的很幸運。（但你之後還是要跟王浩信繼續拍劇？）是啊。（見到對方會害怕嗎？）我再回去拍劇的時候，對著任何人都不想說話。因為靠近男的，又被寫新聞，靠近女的，又可以寫其他。所以我當時說，你們全部人都不要靠近我。」

江嘉敏與王浩信合作劇集《兄弟》時，被指介入對方和陳自瑤的婚姻做「第三者」而令她情緒崩潰。（資料圖片）

江嘉敏稱再回去劇組拍劇的時候，對著任何人都不想說話，多得張繼聰開解才能完成劇集拍攝。（《兄弟》劇集截圖）

江嘉敏特別感謝張繼聰和劉穎鏇在她陷入情緒谷底這段期間，不斷在旁開解把她拉回來，「因為我之前跟張繼聰合作過，他也是我的前輩，他跟我說其實我們每個人做這一行，一定會經歷一些這樣的事情，其實做好自己就可以。他跟我說很多他自己的經歷，又說很多開解我的說話，所以我才可以拍完這套劇。還有劉穎鏇，她年紀其實是比我小，但她很成熟，是她把我拉回來，她說我們一起拍劇要一起開心，拍劇是一個團隊工作，你關在自己的世界裡面是不行的，有些假的東西都已經寫了，你改變不了別人，我們唯有更加努力去拍好一套劇，讓別人刮目相看。」

張繼聰的開解，令江嘉敏打消輕生念頭（《誇世代》劇集截圖）

江嘉敏稱是劉穎鏇將她從情緒低谷拉回來。（IG@kaman_kong）

離巢決定經過深思熟慮 否認因失寵起離心

效力無綫至今九年，江嘉敏不乏曝光率和發揮機會，又有綜藝又拍劇，由演「阿女」升呢做到「女主角」，如今也還有5套劇集存貨，可見備受力捧，所以當她宣布離巢消息後，不少網民和觀眾都大跌眼鏡兼感到驚訝。江嘉敏老實說這個決定並非突然，經過半年的深思熟慮，起初原本的合約快將到期，公司找她簽約，期間與珍姐（曾勵珍）、樂小姐（樂易玲）多次傾談，除了談合約上面的東西外，也有談到她將來的人生。公司想她繼續在劇集上發展，但她自覺拍劇已拍了9年，20歲時想做的事情已經做了，所以想趁著30歲踏入人生另一個階段出去嘗試多些東西，例如電影、舞台劇，甚至唱歌等。

江嘉敏坦言要跳出舒適圈的確需要很大勇氣。（IG@kaman_kong）

江嘉敏離巢後希望作多方面不同的嘗試。（IG@kaman_kong）

江嘉敏坦言要跳出舒適圈的確需要很大勇氣，作離巢決定前也充滿掙扎和不安，但她自覺過去這九年任何事都有公司幫她安排、處理好，實在太舒適，她只要把角色演好、劇本背好就可以，所以現在出來了就覺得辛苦了，「感覺有點喪失了自理能力，連最簡單的和客人怎樣去談合約、談工作，我都口窒窒要想一想，好像跟別人溝通交流的能力也有問題，所以我覺得30歲不行了，是時候要辛苦一下，學多點東西，和要好好裝備自己，我記得我做決定前還深呼吸了很多次，最終還是決定離巢。」問到當她下決定離巢後，珍姐和樂小姐有什麼反應？江嘉敏笑言：「沒有啊，就很平淡。你去做自己想做的事情吧，TVB隨時歡迎我的。」

江嘉敏與一眾前輩合作《不懂撒嬌的女人》時獲益良多，她自言不少看少每一個角色。（楊潮凱Facebook）

江嘉敏近年劇接劇，不乏發揮機會。（資料圖片）

有指她因近兩年的得寵程度不如以往，以及不滿只充當配角角色而有離心。江嘉敏統統否認，TVB一直給她很多機會，而她也不會看小每個角色，覺得做演員不是計有多少句對白、有多少出鏡率，就算沒對白，只是在後面行行企企的角色也很重要。江嘉敏回想當時拍港台劇，原本她演的囚犯角色基本上看不到樣子，只有腳出鏡，但她依然很努力去演，給角色設計很多東西，沒想到監製有留意到，然後召喚她過去：「監製問我叫什麼名字，你演戲不錯，有沒有興趣講一、兩句對白？我當時面皮很厚地說，不要說兩句，十句我都沒問題。就是這樣開始了拍港台劇的生涯，所以我覺得要珍惜每一次演出的機會，因為努力是一定有人看到的。」

江嘉敏在《大醬園》中飾演千金小姐高雙雙，是一位新時代的女性。（《大醬園》劇照）

江嘉敏現在離巢後，在TVB仍有五套劇集存貨，其中一套是《金式森林》。（視覺中國）

進軍荷里活目標不變

由一個魚塘，去到一個大海，機會多了同時競爭也更大，江嘉敏坦言現在什麼範疇的工作都想試，暫時會由自己身兼經理人，同時要重拾當年自信滿滿去試鏡的感覺，如果有機會的話當然也想到內地試試，但這就要找熟悉的人搭路，始終人脈是很重要。電影會否都是妳想挑戰的一個領域？江嘉敏即雙眼發光：「我想呀，我不介意做跑龍套，因為我會令到那角色發光發亮，讓導演見到我，然後像當年那樣，『妳過來，叫什麼名字？我叫江嘉敏呀！』）問到如有電影需要大尺度演出，她尺度可以去到哪？江嘉敏表示要穿衣服的，不過最重要還是要配合劇本需要。她又笑言初入行時想去荷里活發展的終極目標一直都在，沒有事情是沒可能，但目前進軍全亞洲先。

江嘉敏表示離巢後不心急簽新公司，希望再次兼任自己的經理人，除了幕前演出好，也希望學習幕後工作。（梁碧玲攝）

江嘉敏笑指目前首先要重新練習好鋼琴。（梁碧玲攝）

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