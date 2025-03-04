吳彥祖親手打造洛杉磯豪宅首公開　空間寬敞藝術氣息濃厚似展覽館

現年50歲的吳彥祖除了演技了得之外，其還是一名畢業於美國奧勒岡大學（university of Oregon)建築系的高材生。近日，他接受內地媒體受訪時就首度公開位於洛杉磯自己親手設計的豪宅，屋內空間寬敞、設計簡約，庭院游泳池吸睛，整個設計融入了五行元素，風水格局明顯，他亦笑稱很像北京四合院。

吳彥祖公開洛衫磯豪宅。（安邸影片截圖）

從他介紹的影片可見，豪宅一打開門就可見偌大的庭院，庭院中間就是游泳池的位置，上空作開敞設計，透光度十足，而且四周種植不少植物，再加上落地玻璃的屋內設計，看上去空間感更大。而他亦揚言庭院是家裡非常重要的部分，所以進門後就會看見庭院，而本身庭院是沒有游泳池的，因為他覺得水在住宅中是不可或缺的，而水亦有一種舒緩能有喚醒的活力，讓家裡融入了五行元素，整體庭院呈現出一種禪意的平和感。

庭院游泳池吸睛。（安邸影片截圖）

透亮感十足。（安邸影片截圖）

揚言喜歡讓家裡融入五行元素的吳彥祖，家裡設計完全盡現了金、木、水、火、土格局。屋內設計以白色為基調，客廳擺放着大型木製櫃，櫃上擺放了不少書籍，旁邊還擺放着一些藝術小物件，是他多年來的收藏，而且牆上還掛着多幅畫作，其中有一幅更是由女兒吳斐然創作，屋內充滿藝術氣氛。

客廳非常大。（安邸影片截圖）

牆上掛着多幅畫作。（安邸影片截圖）

從客廳穿越過玄關走廊就走到廚房位置，而走廊間亦擺放許多藝術品。廚房設計風格簡約，以白色系為主，展現出明亮感，中島位置地方亦寬大，他們一家人幾乎都在這個位置吃早餐。而廚房旁邊就是一處比較正式的餐廳位置，深色系木製餐桌甚具中國風，而他正因為該餐桌有明代風格才購買。

廚房中島設計。（安邸影片截圖）

不少傢俱都是木製品。（安邸影片截圖）

好多畫作。（安邸影片截圖）

整個房子充滿藝術氣氛。（安邸影片截圖）

隨着鏡頭一轉來到主卧室，主卧設計亦以白色為基調，配合整間房子的風格，顯得更為簡約，洗手間有大型鏡子、兩個洗手盤，浴缸也是白色系，他表示想保持一種極簡、禪意的空間感，好讓心身有放鬆感覺，一早起床沒有太多雜亂或多餘的干擾。整間房子由庭院作為主視角再延伸至屋內，吳彥祖都稱很像北京的四合院。不少網民看見後都紛紛讚不絕口，直言住所看起來具有設計感很舒服，藝術感滿滿，果然是建築系出身。

主卧室。（安邸影片截圖）