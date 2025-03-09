專訪｜江嘉敏揭衝入珍姐房哭光紙巾內情　從是非中學習：管好把口

一直獲無綫力捧的江嘉敏，上月（2月）無預警下宣布離巢，令不少網民和觀眾感到驚訝。當年江嘉敏憑《親親我好媽》中的學生妹形象成功入屋，9年間，她由演「阿女」升呢做到「女主角」，但伴隨著她的也有不少是非，甚至被外界稱為「是非磁石」；除了與王浩信拍攝《兄弟》時，被指介入對方和陳自瑤的婚姻做「第三者」而令她情緒崩潰，險些走上絕路外；她與馮盈盈的「富豪船P」羅生門事件及被疑前粉絲力數多宗罪等負面新聞當時也搞到滿城風雨。江嘉敏在接受《香港01》專訪中，直言這些年經過那麼多碰撞，每次都很傷，但從每件事中都有所學習，從而令她進步不少。另外，她在社交平台的離巢答謝文中，特別講到一句「感謝珍姐每次都讓我衝進妳的房哭光所有紙巾」，究竟當中發生什麼事？是因為捲入是非受委屈哭訴，還是有其他原因？江嘉敏親自為大家解答。



Makeup : Katrina CM Chu

Hair: Real Law @Dazzle Hair

Wardrobe: MZJJ

場地：中環迷你酒店

離巢的江嘉敏，未來想作多方面不同的嘗試。（梁碧玲攝）

與馮盈盈鬧「富豪船P」羅生門：從事件裡面學習

江嘉敏加入無綫後，便憑處女劇《親親我好媽》中飾演清純女學生「嚴茜瑜」一角，成功入屋，惟多年來是非不斷不過，令她形象受損；除了與王浩信的緋聞外，當年她與馮盈盈的「富豪船P」事件，也搞到滿城風雨，當時二人被爆齊上已故賭王何鴻燊公子何猷亨的豪華遊艇開P，被指是釣金龜，事後，馮盈盈聲稱是江嘉敏介紹猷亨給她認識，而江嘉敏卻聲稱是馮盈盈邀請她上船，雙方就事件口供不符兼各執一詞，因此演變羅生門，其後又不時隔空互窒，繼而傳出姊妹情決裂，雖然後來兩人多次被安排「破冰」，但只是「幕前限定」，表現被指面和心不和。

當年馮盈盈與馮盈盈的「富豪船P」羅生門事件，搞到滿城風雨。（IG@kaman_kong）

後來兩人多次被安排「破冰」，但只是「幕前限定」，表現被指面和心不和。（IG@crystalfyy）

問到江嘉敏當時可覺得被背叛？她笑著說：「好幾年前的事，我已經忘記了是什麼感覺，（又有報道指有人唱你「扯皮條」？）吓！是嗎？我現在才知道。（說到好像你帶她去富豪飯局，有沒有不開心？）過去的事就讓他過去，從事件裡面學習。」並拋下一句：「我只可以說，不要再重複犯錯。（即是不要輕易信人？）總之我不會讓自己犯同一個錯誤。有不好的事情發生，可能是因為一些錯的化學作用產生了，以後盡量避免。」

對於盛傳船P風波令她與馮盈盈這對昔日姊妹反目，江嘉敏則表示江嘉敏表示過去的事情就由他過去。（梁碧玲攝）

遭疑前粉絲力數多宗罪：係我要承受的

除此之外，江嘉敏其後還捲入呃手信、收兵等連串負面新聞，因此被冠以是非精、拜金女等稱號，甚至還有疑前粉絲力數她愛卸膊、EQ低、貪心及雙面人等多宗罪，形象瞬間插水。而江嘉敏不甘粉絲名聲受損，發炮還擊網民，她表示：「我覺得假的東西，我一定不會看，但那次為什麼會回應，是因為他不只是說我，他還說我粉絲、說我身邊的人，這個是我不能接受的。」

江嘉敏愈說愈激動：「大家怎樣去攻擊我沒所謂，因為是我自己選擇做這個行業，是要承受的。你有你說，我最多不看，但我完全接受不了你去攻擊我身邊的所有人。我都是人來的，有血有肉，我覺得有時候可能開個玩笑，不要那麼過份。戲不好我可以去改，如果你是很認真回答我的，我會聽。但如果不是，例如說：『是不好的了，返鄉下耕田吧』，那你也要跟我說哪塊田好耕，『我不理，你返鄉下耕田』，這些為罵而罵，就不要浪費時間。」

雖然近年受盡攻擊，但江嘉敏從沒想過退出兩個字，她直言「我那麼努力才做到，沒理由因為別人的一兩句說話就說放棄，難道她叫我『返鄉下耕田』，我就去耕田嗎？等下說我耕田不好，去洗廁所，我又去？」。（梁碧玲攝）

從未想過退出 學識管好嘴巴

對於負評，江嘉敏坦言有人喜歡你，當然也會有人不喜歡你，每件事情都會有兩面，以前初入行時，是會因為一些負面新聞而不開心，「例如叫你返鄉下耕田那些，我會想『吓？難道我真的要返鄉下耕田？不是吧，我想我化了妝後，都能見得人吧？』以前真的會因為這樣不開心，但去到後期，我已經懂得分辨哪些評論是隨口講，哪些評論是真的想你好。（聽過最難聽的說話是什麼？）難聽的說話是沒有至最，只有更甚！所以我現在盡量不看。以前未入行會覺得娛樂新聞很好看，很Juicy，當入行後就會覺得『吓？唔好咁樣講嘢啦。』」

雖然近年受到不少攻擊，但江嘉敏直言從未因此想過「退出」，因為不值：「我不會因為他們一兩句說話就說不做，我在這個行業努力了10多年，就為了你一句『你唔靚』、『你啲戲唔好』不做？這未免太兒戲了吧，我唯有可以做的就是再努力一點。」對於有「是非磁石」稱號，江嘉敏無奈說：「最好不要啦，我只是想努力工作，我只是想做一個好的演員，大家放過我吧。不過好多朋友都說我『衰喺把口度』，無論是吃東西還是說話，所以我新一年要做的事情，就是好好管住自己的嘴巴。（說話前要三思？）沒錯。」江嘉敏也特別感謝家人和朋友，在她不開心的時候陪伴和傾訴，才可以成功面對那麼多困難走到今天，造就現在的她。

江嘉敏表示人長大了，懂得篩選評語。也要感謝家人、朋友在她不開心的時候陪伴和傾訴，才可以成功面對那麼多困難，才造就今天的她。（梁碧玲攝）

拍《新四十二章》捱到睡擔架吸氧氣

為洗走是非精形象，江嘉敏在工作中尋突破，拍《新四十二章》時獻出多個第一次，剪短髮、染金毛、吊威也，甚至親自上陣打到周身傷，被人用擔架抬出錄影廠兼要吸氧氣。江嘉敏憶述當時連續兩個星期都是拍攝她的主景，每日都外景接廠，加上剪了短頭髮沒得遮遮掩掩，唯有節食減肥，有天終於負荷不了倒下，「我那時整個人躺了在錄影廠地上，被人抬了上擔架，我聽到他們說話，但我已經給不了反應，瘋狂吸氧氣，演我爸爸的鄭子誠看到我這樣也差點哭。我自己當時都很害怕，因為我真的動不了，從沒試過這樣，然後插著一支氧氣管在鼻子。」

江嘉敏拍《新四十二章》時獻出多個第一次，剪短髮、染金毛、吊威也。（IG@kaman_kong）

江嘉敏親自上陣打到周身傷。（IG@kaman_kong）

在劇集《新四十二章》中，鄭子誠飾演江嘉敏爸爸，江嘉敏說子城爸爸看到她倒下的時候很心痛，因為平時見她和鄺潔楹在錄影廠唱歌跳舞，沒見過錄影廠這麼安靜，也沒看過她在擔架上動也不動。（IG@kaman_kong）

短頭髮造型受劣評

江嘉敏如此賣命，但換來的卻是大量對她短髮造型的評擊，甚至說她是「見過剪短頭髮最不好看」的女仔。對此，江嘉敏的反應是：「OK，我認同！」她解釋自己不是不適合短頭髮，但那個短頭髮真的太短，而且她不適合淺色頭髮。「其實開劇之前我有同陳維冠監製爭取過，提議不如先剪到及肩的長度試試看，但監製說你看完劇本才跟我說，看完好像又真的是那個短頭髮才配合那個角色，於是我就說好吧，把心一橫剪了。其實評擊頭髮只是在拍攝的時候，因為大家還不知道劇情，純粹看到短頭髮就說『嘩！短頭髮真係唔襯你』，又說我像Monchhichi，但劇集播出後，大家就知剪頭髮的原因，出來的效果我都覺得挺有趣的。」不過當問江嘉敏還會不會剪短頭髮時，她就很肯定地說：「如果劇本適合，角色需要的話，我絕對不抗拒這件事。但你問我本人會不會無緣無故去剪，一定不會，謝謝！」

江嘉敏都覺得自己不適合太短的髮型，還有染淺色頭髮。（IG@kaman_kong）

江嘉敏當時的短髮造型惹來不少劣評。（資料圖片）

衣著身形被嘲似師奶

頭髮之外，江嘉敏發福體胖的身形亦多次引起網民討論，而且其衣著打扮經常被嘲似師奶。江嘉敏聞言哈哈大笑，坦白承認自己向來在扮靚方面是差一點：「所以我會努力多看雜誌和多請這一行在這方面比較強項的人去幫忙，不要再自己來。」江嘉敏又自爆體重最高峰的時候曾重達53公斤，現在一直有努力keep fit。問是否都介意別人說她胖？江嘉敏直言：「我又不是介意的，但始終上鏡，因為我做這一行，上鏡真的需要再努力一點，如果你說我不是做這一行，我這個體型其實是一個很正常的體型，但上鏡會胖20磅，所以現在其實都有努力，有節食和做運動。（是否面部最易肥？）很多人跟我說這是福氣，哈哈。」

當日江嘉敏穿上一條銀色直間的緊身長袖魚尾裙，引起網民熱烈討論。（資料圖片）

裙的剪裁令江嘉敏的圓潤身形表露無違，震驚網民。（資料圖片）

親解「衝進珍姐房哭光所有紙巾」原因

談到在社交平台的離巢感謝文中，她特別提到一句「感謝珍姐每次都讓我衝進妳的房間哭光所有紙巾」，令不少網民好奇當中發生了什麼事，是因為捲入是非受委屈找珍姐哭訴，還是有其他原因？江嘉敏笑言並非被珍姐罵到哭，而是被對方舉動感到流淚，因為很多時她問監製、導演演得怎樣，對方每次都說不錯、你努力，但她不想只聽到這些，覺得總有一些東西要改，需要人提點才有進步，她知道珍姐會看他們的影片，於是就直衝對方房間問意見，「要知道想見珍姐是要預約的，但珍姐會跟我逐樣分析，珍姐看得很透徹，只看那場戲已經知道我心裡在想什麼，『這個不專心，肯定是在發白日夢』、『這個肯定沒做足功課』、『做功課又不夠』，她真的每一場戲去看，看得很仔細，那一刻讓我很感動，她工作如此繁忙也願意花這個心思、時間去做這件事，所以同時也讓我覺得很內疚，為什麼演來演去好像都不夠好，每一次都很想努力一點，珍姐就說：『你經常都這樣說，麻煩你真的努力一點給我看，我要在屏幕上見到，我不是要在我房間聽到我要努力這四個字。』」

江嘉敏表示離巢後不心急簽新公司，希望再次兼任自己的經理人，除了幕前演出好，也希望學習幕後工作。（梁碧玲攝）

曾因衣著激嬲珍姐遭拒於門外

不過江嘉敏自爆也有激怒珍姐的經歷，有次她趕著回公司見對方，覺得回公司就像回家一樣，於是穿得隨意一點，然後珍姐見到她的衣服皺皺的，即刻發嬲：「她說你知道自己是一個藝人嗎？妝又不化、衣服又不燙，你想怎樣？我馬上道歉：『OK，知道了，對不起！』那次是唯一一次，我進不到她房間。（她覺得演員是要有演員的形象？）沒錯，你穿得好像從街邊來一樣，這不行的，你要知道你自己是一個藝人。」

江嘉敏直言在TVB這九年，經過那麼多碰撞，在每件事中都有所學習，從而令她進步不少。（梁碧玲攝）

與電競公司高層舊愛「不合」而分

除了工作和外型上，不少人都非常留意江嘉敏的感情生活，因為好似每次都充滿花生。不過自2022年電競公司高層男友Anthony戀情告終後，江嘉敏便好像把感情事轉為低調，她笑說是因為還沒有一段新的感情出現，提到她之前與Anthony愛得痴纏，為何最後分手收場，江嘉敏只簡單說因為覺得不適合，認為兩個人在一起是看那一刻的火花，但能否走下去就要相處過才知道，還有就是緣份。

江嘉敏與任職電競公司高層的前男友Anthony拍拖時經常放閃，但後來有指江嘉敏剪短頭髮後，遭男方嫌棄，江嘉敏更疑暗指Anthony「出軌」而分手。（IG圖片）

否認拜金愛才華

至於盛傳她秘戀富貴醫生，江嘉敏聽到也一頭霧水，笑指經常有這些富貴醫生、富貴金融才俊、富國演員出現，吃不消，她目前單身。外界常說她是拜金女，江嘉敏則笑指大家不要入戲太深，「雖然我有幾套劇是演拜金女仔，但可能戲太好。我都很喜歡吃快餐店和踎大排檔。」不過她都坦言對擇偶有要求，「我並非外貌協會，我注重內在，而且我在外面工作已經要面對很多事情，所以會希望另一半是開朗的，回到家能給我正能量，還有孝順、專一這些是基本。」

江嘉敏直言自2022年與Anthony分手後，身邊有不同的朋友出現，但沒有發展，目前也以工作為主，剛剛才離開舒適圈，想專注在自己身上先。（IG@kaman_kong）

曾經歷3次拍拖的江嘉敏，直言下一任暫時首選都會選圈外人，因為真的沒有太大的興趣去選擇自己同行的人。談到同行可以更易清楚對方行蹤，江嘉敏直言：「不要吧，不要做這些事，很辛苦的。你有沒有通告都可以做一些對不起你的事情。」江嘉敏亦坦言曾遭另一半背叛，以前一定是覺得對方「出軌」不對，但後來她長大再回想，覺得背叛她的人有責任，而她自己也有責任，「因為我以前工作真的很忙，不斷工作、賺錢，而忽略了身邊另一半，導致對方有一個不開心的狀態，所以就......（跟第二個女生在一起？）是的，我想每個人都會有經歷過。（被妳發現還是有人告知？）其實一早有跡可尋，但我還是專注工作，覺得隨便吧，不會有事的，一直以很Hea的態度去處理。當事件真的發生了，當下一定是不開心，但要從事件中學習，如果遇到我的白馬王子，要懂得去相處和分配時間。（就是上一任？）不知道呢？」雖然江嘉敏沒有開名，但之前曾有指她與Anthony的分手導火線是男方嫌棄她剪短頭髮，而男方更疑似「出軌」有第三者，令她怒斬三年情，故她這樣說，難免令人有所聯想。

江嘉敏自言並非外貌協會，對另一半的外型也沒特別要求，跟住重的是內涵。她又直言很欣賞王祖藍，轉數快又有才華，是她喜歡類型。（梁碧玲攝）

沒想到江嘉敏的理想型是王祖藍。（IG@wong_cho_lam）

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