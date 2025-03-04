泰星Earth與Mix憑《大叔的愛》人氣急升　來港開見面會有5大亮點

日劇《大叔的愛》在2016年播出大受歡迎，隨後ViuTV方面買下版權翻拍同樣受歡迎，而泰版亦在今年播出，掀起不少討論。然而，泰版《大叔的愛》兩位主演Earth 和 Mix即將在本月中來港舉行粉絲見面會，令粉絲們大呼期待。

二人即將來港舉行粉絲見面會。

在劇中Earth 飾演純情房地產經理Heng 與 Mix 飾演的完美男神Mo有不少感情戲份，二人在劇中展現出反轉魅力，產生的化學反應讓觀眾直呼「CP感爆棚」，令他們在亞洲討論度甚高。事實上，他們已不是第一次來港舉行粉絲見面會，在2023年及2024年已來港舉辦過見面會，每一場都吸引眾多粉絲捧場，魅力完全無法擋。

而是次見面會有5個亮點，包括他們會與粉絲分享合作的趣事與幕後花絮，帶大家深入了解他們的默契與友情，再來就是甜蜜遊戲與心願達成，還有現場獻唱人氣歌曲，最後就是與粉絲合照、現場親自簽明信片等，好讓粉絲滿載而歸！

二人已不是第一次來港舉行粉絲見面會。

現年31歲的Earth畢業於詩納卡寧威洛大學，是泰國第一所國立師範大學，主修表演和導演系，在學校參演舞台劇而備受關注，又因外表高大帥氣，畢業前已獲演出機會，受邀拍攝GMMTV的短片《Little Big Dream》，從而進入演藝圈。後來憑著改編自泰國暢銷小說的劇集《千星傳說》中隊長Phupha一角為人熟知，與Mix主持雙人綜藝《E.M.S Earth-Mix Space》。Earth喜愛畫畫，同時熱愛自然、熱愛運動，經常在社交平台上傳其畫作及自然景點相片。

Earth畫畫了得，不時在社交網站上貼畫作。（theearthe＠IG）

而現年27歲的Mix在泰國南邦府出生，就讀泰國第一學府朱拉隆功大學獸醫系，Mix喜愛飼養寵物，不止學歷高，其高顏值亦相當高。他剛開始與Earth以平面模特兒之姿嶄露頭角，因共同經理人而建立好交情。Mix曾於2018年短暫加入偶像組合Cute Chef出道，同年加入GMMTV。首套劇集與Earth搭檔《千星傳說》便於亞洲大受歡迎，同年參演校園愛情喜劇《天上的魚》，Mix在演戲方面作為新人，演技和人氣都受到肯定。

Mix2018年短暫加入偶像組合Cute Chef出道。（mixxiw＠IG）