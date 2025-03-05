東張西望｜買豬肉每次被肉檔呃幾兩　投訴人：買咗個恥辱

TVB節目《東張西望》今日（4日）講到有肉檔調整秤的重量來「呃秤」，報料人陳先生指去買豬肉時被呃秤：「你以為自己買豬肉，結果買咗個恥辱。」金句頻頻的陳先生還說：「我哋知道買豬肉係要明智，但我唔知道買豬肉係要同佢鬥智。」

有肉檔調整秤的重量來「呃秤」。(節目截圖)

報料人陳先生句句金句。(節目截圖)

陳先生指觀塘瑞和街一帶的街市肉檔「呃秤」，陳太解釋當時所發生的事情：「嗰陣我去買豬柳，寫住$48，咁我就問佢係咪$48一斤？佢話係嘅。」陳太指見到左右各一個秤，左邊那個有店員在秤東西，之後佢就把豬柳拿到右邊的秤一下：「嗰度顯示係$53，跟住我就畀左邊嘅工作人員磅，跟住佢磅就$59。」而她的豬柳重588克，而根據度量衡換算，一斤是600克，所以是連一斤都還未到，但就已經收她比一斤還要貴的價錢，所以就覺得肉檔呃秤。

陳太解釋當時所發生的事情。(節目截圖)

陳太最初覺得肉檔只是一時錯手，後來她就去了同一集團的另一間肉檔買豬肉，當時標價是$38/斤，但最後卻收到陳太$94，她回家一磅之下發現兩樣東西加起來只有1200多克，即是2斤多。陳太與陳先生再次去另一間肉檔再買豬肉做試驗，先買了$28/斤的瘦肉及$48/斤的排骨，肉檔分別指瘦肉是1斤6兩8（實收$40），而排骨是14兩（實收$42）。

陳太最初覺得肉檔只是一時錯手，後來她就去了同一集團的另一間肉檔買豬肉。(節目截圖)

陳太與陳先生再次去另一間肉檔再買豬肉做試驗。(節目截圖)

最後經節目組一秤之下發現排骨只有9兩（342克），而瘦肉只有1斤2兩（670克），每次都被騙10多元。陳太更有新發現：「我一去到，就見到個磅50克起跳，冇清零。佢計兩袋，第二矮都冇清零嘅，計返條數，其實唔止50克。」節目組派出工作人員購買豬肉，結果發現與陳太的情況一樣，都有呃秤的問題。主持梁敏巧就向肉檔表明身份，指有觀眾報料表示被呃秤，店員聽到有人投訴就馬上伸手「調校」肉檔的磅，陳太馬上發現之前清零，由50克起跳。

節目組派出工作人員購買豬肉，結果發現與陳太的情況一樣，都有呃秤的問題。(節目截圖)

主持梁敏巧就向肉檔表明身份，指有觀眾報料表示被呃秤，店員聽到有人投訴就馬上伸手「調校」肉檔的磅。(節目截圖)

在店員調校肉檔的磅後，梁敏巧叫她再磅一下剛買的肉重量，馬上看出端倪，店員見勢色不對，馬上叫人請經理現身。店員堅稱自己沒有呃秤，只是看錯，更表示要等經理來說。而陳先生就叫店員不要再狡辯：「你一直都錯，你未啱過啊。」

在店員調校肉檔的磅後，梁敏巧叫她再磅一下剛買的肉重量，馬上看出端倪。(節目截圖)

店員見勢色不對，馬上叫人請經理現身。(節目截圖)

等了一會後，經理終於現身，被問到是否呃秤時，他表示是誤會來更叫節目組停機：「呢啲嘢我哋唔回應，呢啲嘢係誤會嚟嘅啫。」經理堅決表示沒有呃秤，而節目組去信查詢後得到店方回應指是瑞和街街市一名暫代店長個人盜竊行為，而該暫代店長已經被解雇。

等了一會後，經理終於現身。(節目截圖)

經理表示是誤會來更叫節目組停機。(節目截圖)

經理堅決表示沒有呃秤。(節目截圖)