哪吒2｜陳豪率丁子朗等人齊睇戲　為基層家庭帶來歡樂傳遞正能量

陳豪日前（2日）聯同陳瀅、朱敏瀚、潘靜文、陳懿德、林智樂、冼靖峰、丁子朗、孔德賢、黃庭鋒及梁采貽等人，到尖沙咀跟過百名孩童及中風康復者，一同觀看中國賀歲動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》），齊齊渡過開心的週日，此次活動是由香港桅子醫療有限公司、采貽文化傳媒有限公司聯合主辦。

陳豪聯同陳瀅、朱敏瀚、潘靜文、陳懿德、林智樂、冼靖峰、丁子朗、孔德賢、黃庭鋒及梁采貽等人到尖沙咀觀看中國賀歲動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）。(大會提供)

陳豪聯同陳瀅、朱敏瀚、潘靜文、陳懿德、林智樂、冼靖峰、丁子朗、孔德賢、黃庭鋒及梁采貽等人到尖沙咀觀看中國賀歲動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）。(大會提供)

這次活動非常之意義，由基層不適切居所孩子當義工，陪同中風康復者，令多個家庭也能欣賞這套中國民間傳奇。活動旨在為基層家庭孩童及中風康復者帶來歡樂與鼓舞，並透過電影的力量傳遞正能量；藉着傳承中國文化，發揚關懷與愛的力量。

這次活動非常之意義，由基層不適切居所孩子當義工。(大會提供)

活動旨在為基層家庭孩童及中風康復者帶來歡樂與鼓舞，並透過電影的力量傳遞正能量。(大會提供)

向來熱心公益的陳豪表示：「好開心可以同大家一齊睇電影，見佢地也睇得好開心，又可以傳遞正能量及傳承中國文化。有時間也想帶三個小朋友去做義工，除了可以幫助有需要的人外，還可以給他們體驗。」朱敏瀚表示：「班小朋友咁細個已經開始做義工，真係好好。同埋見到一班中風康復者，個個也精神奕奕，我更問佢地有沒有睇《痞子無間道》，佢地也話有呀﹗」

陳豪向來熱心公益。(大會提供)

朱敏瀚問大家有冇睇《痞子無間道》。(大會提供)

陳瀅表示：「自已能夠參與其中感到榮幸，特別係見到大家睇得咁開心，而且班小義工又好可愛，同佢地玩得好開心。」丁子朗說：「好開心可以同一大班人去睇戲，本身自已也想去睇《哪吒2》，這次活動又有意義，又有得睇戲，真係一舉兩得。」陳懿德說：「好開心可以參與這次活動，大家可以相聚欣賞一部咁有意思的動畫電影，真係好興奮，謝謝主辦單位的邀請，有時間也想參與多些公善事。」今次活動司儀梁采貽說：「很榮幸再次主持哪吒2活動，希望微小的善行能为他人的生活增添鼓勵和希望，這就是哪吒精神所在。」

丁子朗好開心可以同一大班人去睇戲。(大會提供)

冼靖峰都有現身一齊睇戲。(大會提供)

冼靖峰、丁子朗和孔德賢都有出席。(大會提供)

除了一眾藝人出席之外，電視廣播有限公司助理總經理樂易玲、香港特別行政區行政會議成員林正財議員SBS, JP、立法會議員兼香港青年發展委員會副主席梁毓偉 JP、九龍青年聯席會議現任召集人連洲杰、香港桅子醫療有限公司創始人兼行政總裁符迪醫生、采貽文化傳媒有限公司CEO黃霞、傳承愛慈善基金代表等也有到場。