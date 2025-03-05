王大陸涉「殺人未遂」衝突過程曝光　疑唔識打開Tesla車門暴怒

現年33歲的王大陸4日被爆出涉嫌教唆友人游翔閔，歐打Uber司機，遭到警方移送檢方偵辦，案由是「殺人未遂」。而檢方5日早上時間就裁定王大陸需交保500萬新台幣作保釋且限制出境，而游翔閔則羈押禁見。

王大陸4日被爆出涉嫌教唆友人游翔閔，歐打Uber司機。（王大陸微博圖片）

據台灣媒體最初報導指出，王大陸因透過預約車平台叫車接送，不料派過來的車輛不符合他預期，嫌棄車輛太差，隨後就向友人游翔閔抱怨，繼以找人向司機及平台派車員洩憤，痛歐他們打到滿身是傷，下手相當兇殘。

王大陸目前交保500萬新台幣作保釋且限制出境。（王大陸微博圖片）

而台灣方面有最新報導指，王大陸疑因不會開Tesla的車門，所以與司機發生衝突。在去年4月份的時候，他從台北市大安區復興南路一段搭車，準備前往戶籍地台北市信義區仁愛路四段，途中他認為司機繞路，對司機不滿就爆發第一次口角。豈料，在抵達目的地之後，王大陸下車後發現鎖匙留在車內，因Tesla車門有特別設計，他就不知道怎麼開車門，情緒一上來就怒拍車窗，為此與司機發生第二次衝突。

王大陸對司機甚存不滿，隨後向友人游翔閔抱怨，找人找到司機的資料，之後就歐打司機至受傷入院，行兇者還拍下照片傳回去匯報成果，王大陸收到照片後更傳給其他友人作炫耀。