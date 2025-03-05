《愛回家》驚天美魔女逆齡肌膚震撼網民　自爆凍齡秘訣必做三件事

現年64歲的林漪娸 過去演活不少闊太及貴婦的角色，無論是《愛·回家之開心速遞》的「朗拿度夫人 (Madam Ceci)」， 還是《法證先鋒VI之倖存者的救贖》的「李王愛蓮」，高雅得來不失霸氣，深入民心，早前更獲網上討論區票選「TVB御用富婆」熱門人選之一。而近日林漪娸在《痞子無間道》中飾演的「徐扁」，跟周嘉洛和朱敏瀚兩位「小鮮肉」有不少的互動，特別是朱敏瀚超近距離挑逗她一幕，相當有趣搞笑。

林漪娸早前獲網上討論區票選「TVB御用富婆」熱門人選之一。（劇集截圖）

林漪娸在《痞子無間道》飾演的「徐扁」跟周嘉洛和朱敏瀚兩位「小鮮肉」有不少的互動，特別是朱敏瀚超近距離挑逗林漪娸一幕，相當有趣搞笑。（劇集截圖）

由當年《真情》的「阿梅」到如今《愛·回家之開心速遞》的「朗拿度夫人」，林漪娸過往演出過不少處境劇 ，陪伴住電視觀眾成長，除了演技獲得肯定之外，其逆齡肌膚也令人大為讚嘆，就算平時超近鏡畫面都不留歲月痕跡，保養得宜絕對配得上是「凍齡美魔女」。

林漪娸以「星級用家」身分為醫美公司拍攝宣傳片。（大會提供）

林漪娸大方分享她的凍齡秘訣。（大會提供）

近日，林漪娸以「星級用家」身分為醫美公司拍攝宣傳片，大方分享她的凍齡秘訣。她說：「大家都知我成日演闊太同有錢女人角色，皮膚點可以差？偏偏我又好鍾意打Golf，就算包到實都好難避開太陽嘅紫外光，所以有時會出色斑或者搞到皮膚好乾，學朗拿度夫人話齋：『It’s not good！』。女人到達某啲年紀，一定要好注重保養，保濕、抗皺都好緊要，所以我每個月都會抽時間去醫美公司做Treatment，因為佢有駐場醫生，所有療程都夠晒安全可靠。」林漪娸認為逆齡不是魔術一變就變童顏，最重要是精神沒有疲態，對觀眾而言就是最好的交代，「當人能夠豁達擁抱歲月，優雅地成長，咁年齡只不過係冇意義嘅數字。」

林漪娸好注重保養，保濕、抗皺（大會提供）

林漪娸保養得宜，絕對配得上是「凍齡美魔女」。（大會提供）

拍攝期間，林漪娸幾乎每一個鏡頭都一Take過完成，她笑言完全是靠多年來在處境劇的經驗累積，「始終拍處境劇時間比較趕急，記稿、背稿都要好快入腦，有時都幾高壓。幸好我記性都好好，無論係處境劇定長劇都應付到，呢啲宣傳片對我而言簡直係得心應手啦！」