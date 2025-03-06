獨家｜本月10日迎2025年首個天赦日　七師傅贈六大貼士及三大禁忌

玄學家七師傅（七仙羽）早前預言今年「七星連珠」後將會有超級富豪陷入危機！七師傅再接受《香港01》訪問，透露本月10日（周一）是今年首個「天赦日」，信眾可透過祈福拜神懺悔積福，七師傅贈予01讀者天赦日六大開運貼士及三大禁忌！

七師傅贈六個天赦日開運貼士！（陳順禎 攝）

七師傅說：「『天赦日』就是大赦，就如國家大赦罪犯一樣，是個可以除罪的日子。神明為了給眾生一個悔改的機會，所以特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自己在前世及今生所犯下的罪孽、祈求神明原諒，就可以重獲新生脫胎换骨，從此消災除厄、否極泰來，有效除厄運、轉好運。

近年天災、戰爭、病毒不斷，特別是今年，出現了七星連珠.....按照佛教的因果論，天下的一切災難都是由人類親自造成，因為眾生業力重而引起，眾生要承受共業。如果大家在天赦日，能夠靜思己過，再不做錯事，放下執著嗔恨。當人人的心皆向善，戰爭就可以避免，災難就可以化解。

根據古書記載的『春赦戊寅夏甲午、戊申赦日喜秋逢』，說的是天赦日的日期與季節有關 。2025年天赦日包括立秋、中秋節和冬至三個重大節氣日子，這種橫跨數過大節日很難得，代表生氣勃發的意象，改運的能量更是特別強大，錯過這次恐怕得等上百年！」

七師傅指「天赦日」是神明大赦世人的日子。（陳順禎 攝）

七師傅贈予六大天赦日開運貼士，「天赦日是難得轉運大吉日，招財改運非常靈驗，如果覺得個人運氣特別差的人士，在2025年第一個天赦日3月10日那天，要把握機會，消災解厄招好運。天赦日除了可以赦免罪業，也可以化解久病不癒、事業不順、官司纏身.....特別靈驗。

1. 建議在天赦日可以穿紅色、紫色或金色的衣服，會讓好運更順暢 。

2. 換新錢包

在天赦日這天，最好將舊錢包換新的，象徵迎來嶄新好財運，開啟一個財源滾滾來的好財運。

3. 補財庫

當日補財庫特別靈驗，平時補100次不如天赦日補一次的效果。

4. 煮招財水

準備168枚硬幣放在水中煮沸，然後將煮好的錢幣放在家中財位，再把財水灑在家中各個角落，可以達到除厄招財的效果。

5. 拜神祭品

預備：清茶3杯、素食餅乾5份、帶殼新鮮或乾桂圓12顆、蘋果、米糕、九轉壽生蓮花、手寫懺悔文一份、神明金紙一份（天公金、福金、壽金、刈金、補運金）、蠟燭一對。

天赦日最佳祭拜時間是清晨5點到下午5點之間。

過程

第一步：上香、擺好供品

第二步：要先口頭向玉皇大帝稟告自己的姓名、出生年月日、年齡、居住地址，接著唸出聲手寫的懺悔疏文，祈求玉皇大帝開恩赦罪。

第三步：上香後，等待香燒過半再擲笅詢問神明能否燒化疏文，得到聖筊同意再將神明金紙、懺悔疏文、九轉壽生蓮花一起燒化，最後把桂圓敲碎吃掉、外殼投入金爐，象徵從此脫胎換骨。

6. 大量行善

幫人、唸經，必須吃素齋、說好話、做好事，才能為自己累積福報。」

七師傅鼓勵大家大量行善。（陳順禎 攝）

天赦日三大禁忌：

1. 戒殺生

天赦日是神明大赦天下的日子，上天有好生之德，最好全日吃素，不殺生。 需要注意的是，天赦日是祈求上天寬恕、赦免罪孽的日子，所以這天不宜殺生，

2. 戒淫邪

神明下界，鑑察人間善惡，當日戒除淫邪及不當行為。

3. 戒爭吵

天赦日是大日子，俗話說家和萬事興，戒爭吵。

2025日六大天赦日

七師傅說：「每年天赦日的日期都會有些許不同，但基本上都是5至7天左右，2025年則一共有6天天赦日，包括：

3月10日／農曆2月11日

5月25日／農曆4月28日

7月24日／農曆6月30日

8月7日／農曆潤6月14日

10月6日／農曆8月15日

12月21日／農曆冬月初二」