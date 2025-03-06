鄭秀文5月澳門開演唱會造型有驚喜 搶先劇透每場不同嘉賓

天后鄭秀文（Sammi）宣布將於5月9至11日、16至18日在威尼斯人綜藝館舉行六場《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》，日前信用咭優先訂票，反應熱烈。而門票會在3月7日中午12時起於金光票務及大麥網公開發售，粉絲們記得較定鬧鐘準時搶飛！

正努力籌備演唱會的鄭秀文多謝樂迷鼎力支持和愛護，她承諾會盡全力做到最好，務求為大家帶來一場升級版的演唱會。由挑選場地到演唱會中的每一個細節，她與團隊都花盡心思。鄭秀文說：「揀選威尼斯人綜藝館係因為佢可以容納到萬幾位觀眾，人數同紅館一樣，又可以整到四面台，成個設置比較貼合同符合我哋個製作。」

鄭秀文5月澳門演唱會門。

不少樂迷好奇澳門站的演出內容會否與香港站不同，向來對自己要求非常高的鄭秀文透露會在基礎上加入新元素。她說：「上次演唱會好多朋友都買唔到飛，我好希望盡量保留香港站嘅元素，再加入新元素。等上次冇睇到嘅觀眾可以睇到咁好嘅製作同演出，睇過嘅朋友又會有新驚喜，咁就可以兼顧到兩邊嘅朋友，呢個係我同團隊深思熟慮嘅諗法，希望做到盡善盡美去報答大家對我嘅支持。」

天后鄭秀文。

至於演唱會造型方面，「百變天后」派定心丸叫大家不用擔心，到時必定有新驚喜。她興奮表示：「呢方面我自己都好怕悶，會有啲唔同嘅造型。」而嘉賓方面，鄭秀文透露澳門站跟香港站一樣，每一場都有不同嘉賓，更直言樂迷們一定不會失望。她感恩說：「好多謝每一位接受我邀請嘅嘉賓，有你哋坐陣令到演唱會有更多火花，音樂上又會有多啲趣味。今次演唱會每一場都有唔同嘉賓，敬請期待！」