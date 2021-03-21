羅天宇操Fit拍劇影曬肌相留念　「女攝影師」求其操刀獲過萬人讚

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-03-21 23:45

嘩～嘩～嘩！ 近日忙於拍攝無綫新劇《十月初五的月光》的羅天宇，不時在個人Instagram帳戶分享鏡頭以外的有趣點滴和大量靚仔相，要數最能夠引起網民討論的，是他與飾演新版「初哥哥」的胡鴻鈞齊齊「神入樽」 ── 在不看目標的情況下遠距離拋膠樽入垃圾袋，雖然有人質疑他倆「造假」，不過今天網絡世界經常出現「負能量放題」，乜都有人鬧一餐，這種程度的批評絕對是小兒科，至少引起討論，對藝人而言也是一件好事。 剛過去的周六（20/3），羅天宇再於IG出招，罕有地脫去上衣展示健美身型，胸肌和六嚿腹肌統統「齊腳」，附送腰間一條「人魚線」，又巧妙使出「掩眼法」，其中一隻手拿起毛巾，令整體的性感指數再添三分，難怪照片上載短短一天已有過萬人按讚，連同胡鴻鈞、蔡思貝、王敏奕、溫家偉、朱敏瀚、姚子羚、鄭俊弘等大批圈中好友睇到「V嘩鬼叫」「口水滿地」，周志文則留言指：「搵人拎開條毛巾！有冇人贊成？！」，而向來大大隻的「送水輝」許家傑亦乘機「抽水」說羅天宇應該改名為「羅天乳」。 何解失驚無神「賣大包益街坊」？這張乍看頗有質素的照片又由誰人操刀？羅天宇透過IG私信解畫。 撰文：游大東

羅天宇在個人IG公開性感照，大曬胸肌、六嚿腹肌與人魚線。（受訪者提供）

這幀性感照片，是在流浮山外景時拍下的。

「因為我過唔到去澳門拍，所以就變咗喺流浮山。」羅天宇說，那天他剛好完成一場《十月初五的月光》的極重要戲份。

「當時我喺房換衫，嗰度得一盞燈，角度好似Studio（有燈固定在）45度斜上方，打落嚟，感覺好似幾好，又咁啱我有部帶去返工影相嘅富士單反相機X-T30，擺咗喺服裝間，於是我就問：『可唔可以喺換衫拍下場之前，幫我求其影兩張相留念？』」

求其？也說得太謙虛了吧，這張相的質素確實是專業級數，應該是出自猛人之手？「係服裝姐姐，佢叫小K！有陣時，佢都會幫我哋影啲劇照咁嘅，所以佢都唔會好驚訝，咁啱當日拍完嗰場戲，又有部相機喺服裝間，最近嘅人就係服裝姐姐，所以咪叫佢幫我影，因為我為咗準備呢場戲，都已經準備咗三個月，橫掂拍完就影張相留念下囉。」

羅天宇為了在《十月初五的月光》一幕重要戲份展示美好身型，花了不少時間做Gym練大隻，更要在拍攝前「甩水」，可謂吃盡苦頭。（資料圖片）

羅天宇在劇中飾演司徒禮信（原版由馬浚偉飾演），他沒有透露這一幕戲的劇情是甚麼，也沒有解釋為何重要，只肯說，早在劇集開鏡之前，監製陳志江已向他「劇透」，「開劇前出劇本嘅時候，已經知道有呢場戲，監製話：『你有場戲要除衫喎！』作為演員，都想出來嘅效果好啲㗎嘛，所以我都盡量準備好，三個月前開始要節食，又會盡量抽時間去健身。」

為了拍攝前令線條更加明顯，羅天宇要仿傚參加健身比賽的參賽者那樣，事前分階段「甩水」，「一星期前開始，頭兩日飲好多水，飲6L（6公升），過兩日飲3L，再過多兩日像1L半，跟住1L，最後嗰日係完全唔飲，所以拍攝之前，我已經24小時冇飲過水。」他坦言，「甩水」要扮飲水欺騙身體，比戒口更辛苦。「之前覺得戒口好甘，但試過『甩水』之後先知道咩叫辛苦，唔係好識點形容嗰種感覺，總之就係會用水𠺘一𠺘嗰口，跟住吐番出嚟，成個人好乾，真係從來未試過咁樣飲水，發現原來可以飲水係一件好幸福嘅事。」今勻名副其實：鏡前騷下胸，鏡後勁陰功。

到底這場戲拍出來的效果如何，就要等劇集出街的時候才知道了。

新版《十月初五的月光》現在拍攝當中，「初哥哥」、祝君好與司徒禮信分別由胡鴻鈞、何依婷與羅天宇飾演。（資料圖片）

胡鴻鈞為演《十月初五的月光》剪掉長髮：呢種長度好幾年冇試過！

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