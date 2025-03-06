姜濤考獲車牌未諗住買車　「妹豬組」預告將為綜藝濕身

MIRROR 四子Anson Lo、Ian、姜濤、呂爵安今早（6日）齊齊出席護膚品牌活動，粉絲企滿商場三層。姜濤早前成功考獲車牌，他接受訪問時表示暫未有買車打算。「未睇到一部好想帶嘅車，但跑車真係唔會，唔敢。」提議借Ian或Edan車試試手感，前者即時扮傻，後者笑稱「無車」，而對於有傳獲邀住Jisoo嘉賓，姜濤傻笑表示：「未知，傳下先啦。」

MIRROR 四子Anson Lo、Ian、姜濤、呂爵安今早（6日）齊齊出席護膚品牌活動。（葉志明攝）

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Anson Lo早前飛米蘭時裝周，成功約到偶像Sa一齊食飯，他笑言曾有一刻彈出「我細細個就聽你啲歌」的想法，但最終沒有沖口而出。「餐飯都閒聊，試下啲新菜式，食得幾開心。」提到日前MIRROR 八子在商台訪問時，指他有美式足球有「黑帶八段」技能，他笑言近幾天不斷彈出自己已忘卻的經歷、成就。「原來的小時咁有運動細胞，我真係無咁呢段回憶，你問我我係唔知講咩。」提到新歌《Heartbreaker》以rap詞挑機haters，Anson Lo指在各行各業都有以上人種。

Anson Lo早前飛米蘭時裝周。（葉志明攝）

「妹豬組」將出發韓國拍攝綜藝，Edan預告會濕身，Anson Lo預告會浸浴，但會以羽絨打底，由於今次逗留當地較長，所以Edan與姜濤無時間為18號舉行的《生啤盃籃球明星賽》練習，但Edan信十足，表示夠贏。