鄺玲玲與拍檔Orm巴黎被粉絲包圍　見保鑣遭插眼即展示2大暖心舉動

中泰混血兒鄺玲玲（ศิริลักษณ์ คอง）在香港土生土長，17歲回泰國升學及加入當地演藝圈，近年因與Kornnaphat Sethratanapong（別名：Orm）主演泰國GL劇《我們的秘密》爆紅，又曾擔任因BL劇《只因我們天生一對》人氣急升的Win MV女主角，紅返去香港，愈來愈多香港人認識。

中泰混血兒鄺玲玲主演泰國GL劇《我們的秘密》爆紅。（IG@linglingkwong）

鄺玲玲在國際間都有很多支持者！（IG@linglingkwong）

「Lingorm」已是不少劇迷心中的GL屏幕情侶，月前玲玲與Orm亦曾在香港舉行粉絲見面會。（IG@linglingkwong）

「Lingorm」已是不少劇迷心中的GL屏幕情侶，月前玲玲與Orm舉行粉絲見面會在港舉行《鄺玲玲 & Orm fan meeting in HK 2025》，門票火速售罄，獲大批粉絲撐場。近日二人出席巴黎時裝周，被大批粉絲包圍，即使有多名保鑣護駕，但亦寸步難行。期間熱情的粉絲不斷伸手遞上卡紙索取簽名，混亂中一名保鑣被卡紙插到眼睛，狀甚痛苦！而玲玲見狀即走向該名保鑣關心傷勢，並出聲制止粉絲說：「No No No No，Stop！」期間她又指著眼睛，疑表示粉絲傷到保鑣眼睛，粉絲中有人以普通話說：「玲玲看不到！」亦有人連聲回應：「I am sorry！」

Ling與Orm近日出席巴黎時裝周。（IG@linglingkwong）

Ling與Orm近日出席巴黎時裝周。（IG@linglingkwong）

Lingorm被大批粉絲包圍，即使有多名保鑣護駕，但亦寸步難行。（網上影片截圖）

混亂間保鑣更被粉絲的卡紙插到眼睛。（網上影片截圖）

鄺玲玲即上前關心保鑣傷勢。（網上影片截圖）

但粉絲未意識到弄傷保鑣，仍繼續遞上卡紙。（網上影片截圖）

鄺玲玲即制止他們說：「No No No No，Stop！」（網上影片截圖）

她更指著眼睛，疑表示粉絲傷到保鑣眼睛。（網上影片截圖）

至於另一條影片，則拍到Orm從手袋拿出人工淚液傳給受傷的保鑣，網民對兩位偶像的行為表示大加分，讚她們人美心更美！

至於另一條影片，則拍到Orm從手袋拿出人工淚液。（網上影片截圖）