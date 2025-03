鄺玲玲與拍檔Orm巴黎被粉絲包圍　見保鑣遭插眼即展示2大暖心舉動

中泰混血兒鄺玲玲(ศิริลักษณ์ คอง)在香港土生土長,17歲回泰國升學及加入當地演藝圈,近年因與Kornnaphat Sethratanapong(別名:Orm)主演泰國GL劇《我們的秘密》爆紅,又曾擔任因BL劇《只因我們天生一對》人氣急升的Win MV女主角,紅返去香港,愈來愈多香港人認識。

中泰混血兒鄺玲玲主演泰國GL劇《我們的秘密》爆紅。(IG@linglingkwong)

鄺玲玲在國際間都有很多支持者!(IG@linglingkwong)

「Lingorm」已是不少劇迷心中的GL屏幕情侶,月前玲玲與Orm亦曾在香港舉行粉絲見面會。(IG@linglingkwong)

「Lingorm」已是不少劇迷心中的GL屏幕情侶,月前玲玲與Orm舉行粉絲見面會在港舉行《鄺玲玲 & Orm fan meeting in HK 2025》,門票火速售罄,獲大批粉絲撐場。近日二人出席巴黎時裝周,被大批粉絲包圍,即使有多名保鑣護駕,但亦寸步難行。期間熱情的粉絲不斷伸手遞上卡紙索取簽名,混亂中一名保鑣被卡紙插到眼睛,狀甚痛苦!而玲玲見狀即走向該名保鑣關心傷勢,並出聲制止粉絲說:「No No No No,Stop!」期間她又指著眼睛,疑表示粉絲傷到保鑣眼睛,粉絲中有人以普通話說:「玲玲看不到!」亦有人連聲回應:「I am sorry!」

Ling與Orm近日出席巴黎時裝周。(IG@linglingkwong)

Lingorm被大批粉絲包圍,即使有多名保鑣護駕,但亦寸步難行。(網上影片截圖)

混亂間保鑣更被粉絲的卡紙插到眼睛。(網上影片截圖)

鄺玲玲即上前關心保鑣傷勢。(網上影片截圖)

但粉絲未意識到弄傷保鑣,仍繼續遞上卡紙。(網上影片截圖)

鄺玲玲即制止他們說:「No No No No,Stop!」(網上影片截圖)

她更指著眼睛,疑表示粉絲傷到保鑣眼睛。(網上影片截圖)

至於另一條影片,則拍到Orm從手袋拿出人工淚液傳給受傷的保鑣,網民對兩位偶像的行為表示大加分,讚她們人美心更美!

至於另一條影片,則拍到Orm從手袋拿出人工淚液。(網上影片截圖)