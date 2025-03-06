前男團成員現身活動粉絲逼爆杭州西湖　受高規格對待多名保安護駕

隨着內地新人如雨後春筍般湧現，藝人競爭力增加，人氣亦受到不少挑戰。但在內娛已扎根多年的陳偉霆（William)人氣依然高企，近日他與內地女星程瀟、男星翟瀟聞現身杭州出席品牌活動時就受到主辦方高規格對待，築起鐵欄圍牆及請出多名保安開路護駕，而當他現身時歡呼聲不斷，相當震撼。

陳偉霆在內地人氣非常高。（陳偉霆微博圖片）

主辦方在西湖旁邊舉行活動，而似乎為了能讓藝人順利前行及安全考量，就在距離主舞台的前段路途中築起鐵欄圍牆以作保護，而後半段路程兩旁就請來多名保安作護駕。

而從曝光的影片可見，身穿牛仔Look現身的陳偉霆，港風感滿滿，相當帥氣。當他出現時現場立即歡呼聲不斷，掀起一陣騷動，雖然有粉絲被鐵欄圍牆阻隔，但無礙他們捕捉見偶像一面，紛紛高舉手機盡力拍攝，而保安們亦緊貼着護駕，但陳偉霆的人氣實在太強勁，粉絲們不停向前擠逼，令到有保安人員站不穩差一點跌倒。

陳偉霆現身時歡呼聲不斷。（微博圖片）

粉絲們高舉手機盡力拍攝。（微博圖片）

眼見粉絲們熱情歡呼，陳偉霆亦相當識做一邊走一邊親民打招呼，全程笑容不斷，心情非常之好。而從零修圖的鏡頭下可見，他五官精緻，臉部輪廓線條分明，皮膚白皙，身材精壯，雖然已39歲了但依然少年感十足，整個狀態不輸時下年輕人。

保安差一點站不穩。（微博圖片）

陳偉霆狀態不俗。（微博圖片）