臥底高中｜韓版《逃學威龍》打戲連場　徐康俊大騷當兵後操肌成果

挾著「徐康俊回歸作」的熱度，Viu Original原創動作韓劇《臥底高中》甫開播便引發關注，更勇奪韓國數據分析機構GoodData的電視劇及OTT話題度冠軍，收視屢創新高，徐康俊亦順利揮低一眾強勁對手，榮登演員榜第一名，足見該劇後勁凌厲！《臥底高中》播了四集已出現不少亮點，香港觀眾不妨到「黃Viu」細味一番。

Viu Original原創韓劇《臥底高中》逢星期五、六晚上在「黃Viu」播出。 (1)

1.情節神似《逃學威龍》

Viu Original原創動作韓劇《臥底高中》講述國家情報院王牌特工鄭海成（徐康俊飾）在一次行動中意外破壞國家文物，為了將功補過，年過三十的他被安排偽裝成高中生潛入炳文高中，以追查高宗皇帝消失的十噸金塊下落！就劇集背景而言，《臥底高中》與《逃學威龍》的相似度高達90%，前者為了找出金塊，後者則務求找失槍！在第二集中，海成奉校霸之命要在短時間內打爆機，對遊戲一竅不通的他只好向拍檔求助，利用黑客技術順利通關，《逃學威龍》則是警隊上下同心協助周星星（周星馳飾）出貓，以通過學校考試；此外，周星星警隊同僚達叔（吳孟達飾）假扮工友潛伏在校負責接應，鄭海成的特工團隊亦在學校附近開設三文治店暗中幫手，兩部作品有著異曲同工之妙！

《臥底高中》講述國家情報院王牌特工鄭海成（徐康俊飾）在一次行動中意外破壞國家文物，為了將功補過，年過三十的他被安排偽裝成高中生潛入炳文高中，以追查高宗皇帝消失的十噸金塊下落！就劇集背景而言，《臥底高中》與《逃學威龍》的相似度高達90%。

2.集集出色打戲

作為國情院的王牌要員鄭海成，徐康俊在首集便上演了精彩的打鬥戲，其後他在同學李東民（申俊航飾）身上看到自己遭受欺凌的過去，因而決定挺身而出對抗國會議員兒子、校霸朴泰秀（張成范飾）！為了揭開朴泰秀沉迷網上非法賭博的真相，海成以一敵十潛入賭場，並以武力制服非法賭博網站主理人具常泰（趙在允飾），要求他供出真相。徐康俊的精彩打戲讓人眼前一亮，也讓觀眾更加期待後續的故事發展！

徐康俊在首集便上演了精彩的打鬥戲，其後他在同學李東民（申俊航飾）身上看到自己遭受欺凌的過去，因而決定挺身而出對抗國會議員兒子、校霸朴泰秀（張成范飾）！

3.跳舞拉票搶鏡

劇中鄭海成為了追查金塊下落，有意加入學生會打聽情報，但是欠缺人緣的他只得到三數名同學支持，為此他的情報院同僚在校門外舉行了一場媲美議員選舉的拉票活動，不但向在場學生派發餐點，期間又大跳拉票舞，場面爆笑！有網民更笑言特工為了打好份工都要頂硬上，充分演活了一般上班族的無奈。

劇中鄭海成為了追查金塊下落，有意加入學生會打聽情報，期間大跳拉票舞，場面爆笑！

4.大晒驚人身材

早前徐康俊出席劇集發布會，被媒體問到是否會有晒肌場面，當時他大方透露：「其實我不太在意（脫衣服的戲份），當天午餐還吃了炒章魚呢！因為我在軍隊服役有很多時間，唯一能做的就是鍛鍊身體，所以我平時已經把自己照顧得很好，即使有那種戲份，我也可以隨時拍攝。」劇集播出後，不少觀眾被他更衣晒肌的畫面震撼，還有人直言現在正是他的外貌全盛期，可見他對於身材管理相當嚴格！

徐康俊出席劇集發布會時大方透露：「其實我不太在意（脫衣服的戲份），當天午餐還吃了炒章魚呢！因為我在軍隊服役有很多時間，唯一能做的就是鍛鍊身體，所以我平時已經把自己照顧得很好，即使有那種戲份，我也可以隨時拍攝。」

5.故事節奏明快

除了故事有趣、角色設定吸引外，《臥底高中》也獲網友大讚節奏明快，頭四集便交代了炳文高中的故事，包括校園階級制度嚴重、盛傳多宗不思議事件、財團理事徐明主（ 金信祿飾）對金塊虎視眈眈，以及學生會似乎暗藏秘密，以上種種都是打開金塊下落的鑰匙；而鄭海成和班導吳秀雅（秦基周飾）也在對抗惡勢力中漸漸產生共鳴，秀雅還發現男方貌似她的兒時初戀，二人更打破韓劇第八集接吻定律，早在第四集已上演了意外之吻。

吳秀雅（秦基周飾）與鄭海成（徐康俊飾）打破韓劇第八集接吻定律，早在第四集已上演了意外之吻。

6.反映社會問題

《臥底高中》的背景是一所名牌私立高中，學生地位根據父母的財產和職業來劃分，形成了極端的金字塔生態，誰也不會關心弱勢社群，如家境清貧的李東民即使被人欺凌，始終未有人伸出援手；該劇不但反映了部分社會問題包括校園欺凌，更展示了高中生為了提升專注力而濫用藥物的問題，徐康俊亦表示：「這是一部融合了多種題材的作品，有喜劇、動作、愛情、犯罪等，雖然看起來很輕鬆，但是當中卻隱藏了一些信息，我認為這部作品能讓人感受到許多不同面向。」