網民稱外公過世是撞阿婆報應 193反擊：講報應你全家應該不在人世

ERROR成員郭嘉駿（193），去年8月駕駛其法拉利倒車時撞跌途人，他透露當時已即時落車向婆婆道歉及詢問有冇受傷、要否報警或送院等，對方表示冇大礙，所以他才放心離去。而他亦已就事件向警方備案，承諾以後將小心駕駛，翌日他貼出自己角度車cam片，坦言徹夜未眠，最怕是見到有人指他不顧而去等。意外後193有陰影，所以蝕20萬都要急賣該法拉利。

193在2024年8月，駕駛法拉利期間不慎撞跌一名老婦。（IG@deniskwok193）

女事主被撞到倒地。（網上影片截圖）

193貼出自己角度車Cam，他否認不顧而去，稱自己一停車馬上衝落車慰問被撞婦人。（IG@deniskwok193）

193在意外後個多月出席活動，透露已蝕賣跑車：「錢財身外物，嚿錢拎去投資。有唔捨得，因為係老婆，但我仲有好多老婆陪。（會唔會再買老婆？) 絕對會，唔買跑車啦，揸跑車太高調。」（資料圖片）

而兩個月前，在他1月14日生日前夕，自小照顧他的外公卻辭世，使他非常傷心，也自責太忙忽略對方、未夠叻可以在頒獎台上多謝外公，又呼籲大家要愛得及時。而有人轉載了有關報道，貼出193月前撞到老婦的相片說：「原來撞到呀婆真係有報應 」貼文雖然已經個多月前，但今日（6日）竟突然被翻起，193親自留言澄清。

今年193生日前夕，自小與他感情很好的外公離開人世，使他非常傷心及自責。（IG@deniskwok193）

有位明顯不喜歡193的網民，轉載193外公離世的報道，配上他撞倒老婦的照片，稱「原來撞到阿婆真係有報應」。（Threads）

193說：「撞到嬸嬸係意外，你講到我好似特登咁？你係智商比正常人低好多、唔識理解事件嗎？故意撞人對我有咩好處？用下你個屎忽腦啦。呢個世界有咩人係從來冇做錯過嘢㗎 ？你係聖人？」原來該網民已不止一次針對193，曾在叱咤後截圖問193「X口X面」，193當時都有回應他，他今次再重提事件說：「頒獎禮你屈我黑面就唔會係意外啦，好明顯係心地有問題。如果要講報應嘅話，我估你全家都應該已經不在人世，講佢哋啲名俾我聽，我幫手燒俾佢哋！順手講埋你個名俾我聽啦，如果要講報應，你都應該已經喺地獄㗎啦，你呢啲性格有缺陷嘅廢柴應該都冇朋友，咁我唯有當積陰德，順便燒俾你啦。」他的回覆獲逾4千人讚好。

193不值家人過世一事被攻擊，再三澄清撞到人是意外，說：「故意撞人對我有咩好處？用下你個屎忽腦啦。」（IG@deniskwok193）

193反擊該網民，又指：「如果要講報應嘅話，我估你全家都應該已經不在人世。」獲超過4千網民讚好。（Threads@deniskwok193）

很多人都對該網民的言論看不過眼，斥他冇口德，認為再討厭一個藝人也不應該攞對方的過世親人來講，就連陳穎欣（Yanny）都留言問：「點解你會咁講嘢㗎？🥺 你個良心去咗邊？」193之後再分享自己的歌曲MV，表示只是嬲了1分鐘，聽完自己做詞的《Keep Walking》之後就即刻諗通晒開心返。

很多人都對該網民的言論看不過眼，斥他冇口德，認為再討厭一個藝人也不應該攞對方的過世親人來講。（Threads）

連陳穎欣（Yanny）都留言問：「點解你會咁講嘢㗎？你個良心去咗邊？」（IG@yannyyc）