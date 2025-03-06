「聲夢四小花」個個都住豪宅？　其中一位吸金力強勁到已成業主

「After Class」是由TVB節目《聲夢傳奇》的成員所選出，由炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成，一直都被稱為「聲夢四小花」，而且人氣亦一直居高不下。四小花成軍後一直話題不斷，除了歌藝外，她們居住的地方都一直是話題之一，有人更年紀輕輕已經成為娛樂圈最年輕業主之一。



「After Class」是由TVB節目《聲夢傳奇》的成員所選出，由炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成。（網上圖片）

「聲夢四小花」人氣一直居高不下。（陳順禎攝）

「TVB小天后」炎明熹雖然因為合約問題已經大半年消失於幕前，但因為出道後吸金力特強，所以之前已經賺到不少，18歲的時候已經成功上車。眾所周知炎明熹出道時，還是住在油塘的公屋單位，但入行短短兩年，已經成功賺到錢買樓，有指她於將軍澳購入了一間價值千萬的單位，成為娛樂圈最年輕業主之一。

炎明熹當年僅15歲，受訪時已經非常自信。（許朝暉攝）

片中的炎明熹轉了新髮型，已經不再是齊蔭。(youtube截圖)

「TVB小天后」炎明熹雖然因為合約問題已經大半年消失於幕前。（陳順禎攝）

「國民初戀」姚焯菲日前於社交平台分享家中自彈自唱的影片，間接令她與家人所居住的豪宅曝光。大家一直都知道姚焯菲的家境很好，她居住在面積達1,500呎的豪宅內，該豪宅位於葵涌半山，價值2,000萬，居住環境非常舒適。除了葵涌的豪宅外，有指姚焯菲的家人於尖沙咀的單幢住宅大廈購入了兩個單位，未知是自住還是投資，但金額已經涉3,000萬，認真是財力雄厚。

大家一直都知道姚焯菲的家境很好。（截圖）

「國民初戀」姚焯菲日前於社交平台分享家中自彈自唱的影片，間接令她與家人所居住的豪宅曝光。(ig@chantelyiu)

「聲夢小花」鍾柔美則屬中產家庭，她住在村屋，年前她的居住環境就已經曝光。家中的巨廳光線充足亦十分闊落，空間感十足，廳中放了電子琴及咪都還有位行。鍾柔美家中更有空間養足7隻小狗，而她家中還有天台，能讓她盡展舞藝，證明她的家亦屬巨大。

鍾柔美坦言小時候因缺乏常識，一直不敢參加常識問答比賽。(公關提供)

鍾柔美的居住環境早就已經曝光。(截圖)

鍾柔美家中的巨廳光線充足亦十分闊落，空間感十足，廳中放了電子琴及咪都還有位行。(截圖)

詹天文雖然家中雖然不算是豪宅，但她住的地方亦非富則貴，她與家人同住於將軍澳的大型私人屋苑。詹天文其實都經常在屋苑附近打卡，分享生活點滴。

、詹天文。(梁碧玲 攝)