資深製作人梁慧儀擔任啟德體育園開幕典禮總策劃　台前陣容勁吸睛

日前在啟德主場館舉行的「啟德體育園開幕典禮」上，台前陣容固之然吸睛，幕後團隊同樣精彩，當中資深製作人梁慧儀（Silence）擔任總策劃及總監製一職、資深監製陳善之（Joe）以顧問身份參與盛事，工程部份及導演組全是業內精英，曾參予包括王菲演唱會等多個大型舞台製作。

「啟德體育園開幕典禮」- 資深製作人 Silence 梁慧儀擔任總策劃及總監製。(公關提供)

「啟德體育園開幕典禮」- 總策劃及總監製梁慧儀、顧問陳善之。(公關提供)

梁慧儀憶述說：「早於去年底便被邀請加入製作團隊，因開幕典禮是在啟德主場館舉行，我們的想法並不是單以歌手表演的文藝晚會型式呈現，必須要把體育、文化及娛樂三大主軸，透過嘉賓以平衡及雅俗共賞的手法表現出來，當時我和 Joe 便立時把多個來自體育、文化和演藝界的嘉賓名字組合起來，看那個組合最具娛樂性或最有代表性，然後便開始了接近三個月不分晝夜和各方代表開會，由大方向開始磨合至細節再到如何執行。」

「啟德體育園開幕典禮」- 甄子丹。(公關提供)

「啟德體育園開幕典禮」- 劉德華。(公關提供)

「啟德體育園開幕典禮」- MC張天賦。(公關提供)

梁慧儀續說：「因啟德體育園鄰近九龍城寨，我們曾構思找城寨四子做嘉賓，但因劉俊謙在外地有拍攝工作未能實現，不過我也很感謝他在最後一刻仍在爭取能否抽空出席。而前國家隊運動員林丹同蔡贇，與朱玲玲及葉蒨文對打羽毛球這部份也真的得來不易，起初找朱玲玲時她表示人在印度，而且已有6 年沒打過羽毛球而婉拒了，最後在多番誠意邀請下，再加上她的好友Sally 有份參與，最後她終於首肯再度揮動羽毛球拍，而Sally則為了今次比賽特意練習了三天，大家透過他們的比賽錄像也看到了 Sally 苦練下的成果。Sally 及後更和阿 Lam 林子祥在台上載歌載舞表演《十分十二吋》，阿 Lam 今年已77歲，但仍然中氣十足，沒有欺場，全場觀眾對他這部份的演出非常感動，在此也要謝謝阿 Lam的支持和參與。」

「啟德體育園開幕典禮」- 葉蒨文、林子祥。(公關提供)

「啟德體育園開幕典禮」- 朱玲玲、葉蒨文、蔡贇、林丹、陳芷菁。(公關提供)

曾參與不少經典電影和大型演唱會製作的陳善之說：「今次開幕典禮自己更體驗到大家的支持和認真，就好像在《獅子山下•華山論劍》前播出的片段，雖然只有短短分半鐘，但奧運冠軍江旻憓（Vivian）同子丹就分別在拍攝前各自花了不少時間去練習詠春及重劍，子丹因為之前人在英國，江旻憓便安排了她英國的師姐幫子丹上了很多堂學習，而子丹亦安排了他甄家班的師傅由北京到香港教江旻憓詠春，他倆那份專注和認真成就了雙方在各自領域上傲視群雄。很多朋友在觀看完整個開幕典禮後，不約而同問我有否因遇上困難而需腰斬的部份，我的答案是沒有，因為制作就是不斷有變動，不斷去修改如何更適合節目，每一個環節我們也會用盡方法以做到為原則去決定！」

「啟德體育園開幕典禮」- 獅子山下 • 華山論劍。(公關提供)

「啟德體育園開幕典禮」- Vivian江旻憓、甄子丹練習重劍。(公關提供)

梁慧儀最後補充說：「今次開幕典禮最困難的地方並非是如何邀請嘉賓，或處理各單位的想法和要求，而是整個節目在電視台的延播部分。有很多人也問及為何典禮不做直播？因節目開首的舞龍舞獅和嘉賓上台等儀式已佔據接近10分鐘時間，如果這部份便開始直播，恐怕會令大家覺得冗長。另因除本港4 間免費電視台也會轉播外，CCTV 也是其中一個轉播單位兼提供攝製隊拍攝全個開幕典禮，所以我們特別租借了衞星去 CCTV 處收集所有畫面，再結合由工程單位提供台上的聲音檔案後，才得到可以用作剪接延播節目用的母帶。不過因典禮於晚上8時半才結束，而延播典禮於9 時半便要開始，剪接過程真的很趕，再加上延播中途有電腦發生故障，因此才出現畫面不連貫的狀況，幸好很快便搶修成功，大家也很順利欣賞到經剪輯後的開幕典禮。」