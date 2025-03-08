陳奕迅巡唱東京站為首個日本個人演出　每場都獨一無二藝術大秀

《陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會 - 日本•東京站》正式官宣！2025年5月3日，陳奕迅將登陸K-Arena橫濱，為翹首以盼的彼方歌迷們獻上視聽盛宴。走過春夏秋冬，FEAR and DREAMS在五月初夏繼續陪你度過漫長歲月。

《陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會 - 日本•東京站》正式官宣。

不只是「演唱會」，這是獻給歌迷的「藝術大秀」

自2022年12月開始，陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會已先後走過中國香港、馬來西亞、新加坡、中國台北、北美、中國澳門、上海、成都、廣州、廈門、西安、南京、武漢、寧波、大連、杭州、泉州、蘇州、深圳及合肥等地，收穫不俗口碑。

陳奕迅世界巡迴演唱會收穫不俗口碑。

這個別樹一幟的音樂之旅，每一場都匠心獨具誠意滿格。區別於以娛樂至上為第一要義的演出，陳奕迅的FEAR and DREAMS主題巡演更像是一台具有深刻哲思、需要觀眾全身心投入去探索體驗的藝術大秀。陳奕迅用一場光怪陸離、充滿藝術氣質和哲學思考的唱演大秀，讓現場的歌迷紛紛沈醉，沈浸其中。可以說Eason的演唱會不僅是一場獨一無二的音樂風暴，更是一場犒賞歌迷眼睛和耳朵的感官盛宴，藝術大秀，實至名歸！

這個別樹一幟的音樂之旅，每一場都匠心獨具誠意滿格。

主題不改，初心不變

何謂“FEAR”，又何謂“DREAMS”，相信觀者自有一番體會。契合主題中的“FEAR”，在演唱會的上半場，通過不同曲目的組合，陳奕迅表述著從大到小、不同維度的恐懼。下半場“DREAMS”更是帶著熱烈和希望，毀滅崩壞，輪回新生。

陳奕迅表述著從大到小、不同維度的恐懼。

為了帶給歌迷絕佳的視聽體驗，整場東京站演唱會在籌備製作上，從硬體設備、舞台設計、舞美視效以至歌單編排，陳奕迅及其團隊用心籌備良久，原版舞台即將登陸東京，這場華麗艷絕的FEAR and DREAMS可謂高質量的誠意之作，相信陳奕迅的魅力必將點燃東京觀眾的音樂熱情，為歌迷朋友們帶來獨一無二的視聽盛宴。

為了帶給歌迷絕佳的視聽體驗，整場東京站演唱會在籌備製作上，從硬體設備、舞台設計、舞美視效以至歌單編排，陳奕迅及其團隊用心籌備良久。

每個人的心裡，都住著一首「陳奕迅」

每個人心中都住著陳奕迅，他唱的每一首歌，都是一個故事，當他的音樂響起，屬於我們的青春記憶，也開始湧上心頭。那些專屬陳奕迅的情歌，勾起了無數人的回憶。

每個人心中都住著陳奕迅，他唱的每一首歌，都是一個故事。

在FEAR and DREAMS的世界裡，不僅是一場與自己青春的約會，不再是只有大合唱的演唱會，而是一次與陳奕迅共同奔赴不同的情緒世界，在FEAR and DREAMS裹，去感受、體驗不一樣的人生。

在FEAR and DREAMS裹，去感受、體驗不一樣的人生。

再多的文字也比不上現場的一次真切體悟。這次日本•東京站的FEAR and DREAMS巡演，無論是情感的細膩流露，還是夢與現實的交織碰撞，必將成為你心中的永恆收藏。讓陳奕迅和你一起解鎖更多精彩，創造在東京獨特的回憶！

再多的文字也比不上現場的一次真切體悟。

【演出名稱】：陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會－東京站



【演出時間】：2025月5月3日



【演出地點】：K-Arena橫濱

