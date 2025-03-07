陳靜DaDa撻訂豪宅無損富貴生活　與高爾夫球猛人合照盡顯身價

現年35歲的陳靜（DaDa）近年減少幕前演出，但生活越來越富貴，2021年她搬入西九龍一間千萬風水屋，2022年又以2,288萬港元買入了大角咀一個新盤的頂層特色戶，不過去年底就突然撻訂豪宅，損失超過130萬港元，但仍無影響她的富貴生活，日前她就與曾主持《體育世界》的前香港女子網球代表隊成員李思雅出席全球矚目的高球盛事「LIV Golf 2025香港站」開鑼前的活動，與2024年美國公開賽冠軍德尚博（Bryson DeChambeau）合照，盡顯身價。

2024年美國公開賽冠軍德尚博（Bryson DeChambeau）今年將再次於香港帶領隊伍爭取衛冕。（IG/@dadachan）

非常猛料！（IG/@dadachan）

盡顯身價。（IG/@dadachan）

DaDa曾兩度因情緒及健康問題停工，但多年來生活越來越富貴，除了買豪宅外，DaDa又曾出動私家遊艇登島執垃圾，又擁過百萬名牌袋。近年又周遊列國，更愛上打網球、高爾夫球等上流運動。

住豪宅！（IG/@dadachan）

Dada同Rainky姊妹情深。（IG@dadachan）

複式豪宅，奢華大氣！（IG/@dadachan）

陳靜（Dada）出名擁有天使面孔魔鬼身材，是圈中數一數二的宅男女神，但不少網民最近指她做運動做得太過火，搞到上圍縮水，養眼度大減。（Instagram/@dadachan）

Dada便在社交網站貼出一系列出海靚相，相中的她坐在遊艇上不同位置大擺甫士，更以心口縷空三點式騷出更勝從前的零贅肉完美Body，令人目不暇給，相信指她身材不及從前的人都想收回有關言論。（Instagram/@dadachan）

DADA陳靜勤於健身KEEP FIT。（IG：@dadachan）

Dada陳靜練出完美曲線。（IG：@dadachan）

DADA陳靜勤於健身KEEP FIT。（IG：@dadachan）

Dada陳靜充滿陽光氣息。（IG：@dadachan）

Dada是好多人的女神。（dadachan＠IG）