《培生擂台》拳賽現偽造門票　「富四代」鍾培生發聲明澄清

「富四代」鍾培生（Derek）早前在日本大展拳腳投資房地產和大搞美妝品牌生意，同期他亦繼續籌辦拳賽日《培生擂台：無敵盃》事宜。今日（3月7日）他發聲明，表示發現有不法分子非法販售拳賽的偽造門票。

鍾培生。（資料圖片）

近年鍾培生舉辦過不少次拳賽。（Derek Cheung@FACEBOOK照片）

聲明全文

《培生擂台：無敵盃》番外篇

關於未經授權售票及詐騙行為聲明

本公司 We Are Champs Limited 近日發現不法分子冒用 We Are Champs Limited 名義，於虛假網站（https://wearechamps.kktlx.cc/）非法販售「2025年3月16日《培生擂台：無敵盃》番外篇：四海大戰Flash Daddy」之偽造現場門票。本公司已立即向警方報案並啟動法律追訴程序，特此強調以下事項：

1. 該網站為 假冒網站，與《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 團隊無任何關聯，市民切勿點擊可疑連結或支付款項，若懷疑已受騙請速聯繫警方

2. 所有官方資訊及網上直播渠道， 一切資訊以官方 Instagram https://www.instagram.com/wearechampsboxing/ 及「培生培心」YouTube 頻道為準。

本次賽事僅由培生培心 YouTube 頻道及 We Are Champs Limited 官方 Instagram 認證渠道網上直播，僅設有少量現場觀眾，任何人聲稱有大量現場觀賽名額皆為不實資訊，We Are Champs Limited 團隊呼籲公眾提高警惕，切勿輕信任何非官方渠道的訊息，以免蒙受損失，如有任何問題請與 We Are Champs Limited 團隊聯絡。對於任何假冒行為，主辦方將保留一切法律追究權利。

感謝各位的支持與理解。

此致，

We Are Champs Limited

2025年3月7日

鍾培生發聲明，指有人賣《培生擂台：無敵盃》偽造門票。