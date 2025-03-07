飲茶｜羅家英大爆汪明荃飲茶唔坐得耐 有苦自己知：阿姐要睇嚟湊

羅家英、馮盈盈和關楓馨今日（7/3）現身將軍澳電視城出席無綫《飲茶》宣傳造勢活動。羅家英接受《香港01》訪問時表示：「拍飲茶呢個節目開正我個瓣，因為我好鍾意食嘢，同埋係古老人。其實飲茶係好好嘅文化嚟，因為可以見朋友，享天倫。每次我到酒樓一定會叫蝦餃、燒賣、叉燒包同蛋撻呢4樣嘢。阿姐（汪明荃）同我嘅口味差唔多，但佢唔食牛肉嘅食物，變咗有時我都會就佢唔叫，對我嚟講係有啲食得唔過癮㗎。（飲茶邊個坐得耐啲？）我係坐得好耐嗰個，但阿姐就要睇嚟湊啦，試過佢自己早走。」

羅家英、馮盈盈和關楓馨今日現身將軍澳電視城出席無綫《飲茶》宣傳造勢活動。（葉志明攝）

家英哥又指當知道同兩位女神做節目，第一時間匯報給阿姐知道：「我同阿姐講同馮盈盈做節目，阿姐第一句就話馮盈盈好多嘢講，同埋好好身材。之後見到佢，我就由頭望到落腳，心諗邊度好身材，係咪阿姐呃我㗎？點解阿姐會話你好身材㗎？」馮盈盈接著說：「係因為我同阿姐好多時都喺台慶上合作，通常佢見到我都係着晚禮服嘅時候，而晚禮服係會突顯身材，變咗身材係唔同啲嘅。而你見到我嘅時候主要都係普通便服，所以係會好唔同。」

羅家英唔覺馮盈盈好身材。（葉志明攝）

家英哥又提到同兩位女神合作相當有火花，直指馮盈盈牙尖嘴利，經常搶台詞：「唔應該講嘅又講囉，然後知講錯又會兜返囉。不過當中係有樂趣嘅。相反楓馨為人就比較謹慎，佢會聽完你講咩之後先會講，係好穩陣嗰種。」關楓馨笑言：「其實我嘅謹慎係對家英哥嘅尊重，因為我喺節目上都會叫佢做爺爺，點解會咁叫，係因為我爸爸同家英哥合作過，我爸爸做佢兒子，變咗我爸爸一直都會叫家英哥做爸爸，變咗我一直都會叫家英哥做爺爺。」