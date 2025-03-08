前港男狂收年輕富豪飯局短訊　爆用徐榮許家傑做餌：需要自備泳褲

港男出身的吳雲甫離巢後，除了主持HOY TV《健康關注組》和網台節目《潮流king》外，又不斷接拍廣告，至今已超過70多個，當中幾乎都是大品牌，被稱新一代廣告大王！曾在加拿大加入陸軍當兵三年的吳雲甫，直至2009年回流香港參選港男，當年他憑健碩外形及標青樣貌成頂頭大熱，但最終不敵「送水輝」許家傑。入行後，他主力做娛樂新聞台主持，在2016年離開無綫後，又輾轉參與由無綫與王晶合拍電視劇《荷里活有個大老千》，最後更慘死收場，獲不少網民讚演技，知名度大增。

前港男吳雲甫離巢後越撈越掂！（IG/@owenwanpong）

網台節目《潮流king》不時邀女神做嘉賓。（IG/@owenwanpong）

一向形象健康！（IG/@owenwanpong）

對於張建聲日前出Post指收到富婆飯局短訊，擁有健碩外形的吳雲甫原來不時亦會收到飯局訊息，更有出價10萬邀請他出席Pool side party，他向《香港01》透露：「上兩個禮拜陳國峰搵我話有條友搵佢，開頭就話係啲富豪飯局，有幾萬蚊淨係食吓飯，跟住嗰個人就同佢講吳雲甫都會去㗎，陳國峰梗係唔信啦就問我係唔係，我就梗係答佢唔係啦。嗰個人都有用同樣方法問過我，話有黃長興、徐榮同許家傑，佢同我講係男人嚟嘅，又話要提供奇怪服務，我梗係唔制啦，我怕痛㗎嘛係咪先？仲要咁多熟人，我都驚忍唔住笑，所以我完全冇理過佢。」吳雲甫又指經常都會收到問價訊息，男女以及中港兩地都有，但都未曾理會。

出價10萬。（受訪者提供）

年輕富豪！（受訪者提供）

用港男做餌！（受訪者提供）

做餌！（IG/@jackhero5）

至於擁有六塊腹肌加上港男出身的他只被開價10萬，而張建聲早前就透露被開價30萬，問到會否感到失落，他笑言：「咁佢個肚腩值錢啲嘛。」他又稱：「有時無聊得閒我都會同佢對答吓，佢話Pool side party需要自備泳褲，問我有冇啲幼邊有牌子嘅， 我話迪卡儂得唔得？ 跟住佢話唔係咁好， 仲得閒同我一齊去名店Shopping，當然最後都係冇件事，然後佢又問我同啲闊太食飯，要着恤衫西裝得唔得……」

男女通食！（IG/@owenwanpong）

大隻！（IG/@owenwanpong）