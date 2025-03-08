「前G4演員」教網民揸槍　彈「殺神」奇洛李維斯用錯方法：死得㗎

馬德鐘入行前曾任職軍裝警察，後來更晉升成警察機動部隊以及要員保護組。近年他開始拍YouTube分享知識，飲食，學警生活，寵物，音樂，種類相當之豐富。最近有一條YouTube突圍而出，原來是從他的專業知識中講持槍手勢，又糾正了一些在電影中出現過的持槍姿勢，其中就指奇洛李維斯在《殺神John Wick》姿勢是錯的。



馬德鐘曾任要員保護組，論經驗一定多過其他演員。（YouTube截圖 / 馬德鐘）

馬德鐘講解點樣揸槍。（YouTube截圖 / 馬德鐘）

睇完教學好似學到嘢，但係又好似用唔着。（YouTube截圖 / 馬德鐘）

條片好充實。（YouTube截圖 / 馬德鐘）

馬德鐘表示打橫支槍係扮型居多。（YouTube截圖 / 馬德鐘）

一開始，馬德鐘講解一些持槍姿勢的原理，直言現今網上有很多人教授一個雙手包着短槍的姿勢，但當中有一些手勢為不實用，且會因後撞力而失準。他就分享一個「更正確」的姿勢，表示應以雙手包覆着槍柄，最後兩隻拇指相扣，才可以減低後撞力以及方便開下一槍。

講到型，又點少得周潤發揸雙槍。（截圖）

余文樂都係咁。（截圖）

馬德鐘分享學堂時教授的揸槍方法。（YouTube截圖 / 馬德鐘）

馬德鐘提到將槍貼近臉時開槍，會發生嘅問題。（YouTube截圖 / 馬德鐘）

他又特別提到一個誤區，表示打橫持槍是錯誤的。因為當彈殼退出的一刻，彈殼會從位置彈出，進而擊中自己。他亦提及，開槍時不能將臉貼近槍管，說：「好得意㗎，有時我見到啲人攞住支槍咁樣瞄，死得㗎啦。因為當支槍咁樣（開完槍，槍管向後彈）時，就打爆你隻眼，所以大家真係要留意，唔好覺得好有型。真係試過，千祈唔能夠咁。」畫面中亦顯示出出演《殺神John Wick》的奇洛李維斯的持槍劇照。

其實以前啲片，奇洛李維斯揸槍方法都好正式。（截圖）

其實以前啲片，奇洛李維斯揸槍方法都好正式。（截圖）

話說回來，YouTube影片留言區有網民留言糾正馬德鐘，坦言馬德鐘的持槍手法（射擊手姆指壓輔助手姆指）為old school（舊式，傳統）方法，更適合左輪手槍射擊。更重要一點，這位網民也指出《殺神John Wick》中的持槍方法為另類的Central Axis Relock，並不是純粹戲劇創作。這位網民也寫道：「閣下做過G4，輪Quali 冇資格批評你；無意冒犯，似乎你今次論述流於泛經驗主義，囿於個人所長但未有與時並進！」而馬德鐘也十分客氣，回答網民：「感謝您詳盡嘅回覆，所以我喺片入邊都有講，新式嘅方法並不適合我，但唔代表唔適合其他人，而且實戰有好多唔同情況唔同部隊亦會有唔同嘅戰術方法！」

但係奇洛李維斯咁樣揸槍型好多喎。（劇照）

附加資料。在射擊術語中，Central Axis Relock（CAR / 中心軸重新鎖定）是一種手槍射擊技術，特別是由Paul Castle等專家所發展的現代戰術射擊方法之一。相較於傳統射擊姿勢，當需要向前舉槍時，傳統方式不僅反應較慢，還更容易面臨被奪槍的風險。而CAR系統則具備更快的反應速度，且持槍時雙手伸出的距離較短，有效降低被敵人搶奪槍枝的可能性。