港夫婦YouTuber裸辭移日「創業」變吃喝玩樂　網民狂鬧列三宗罪

近年有不少港人移居外地，有人在當地打工，也有人到當地退休，亦有人打工之餘開始拍YouTube片分享移居生活。最近YouTuber《Brian在日本住》的一段影片引發了網友熱議。影片中，Brian夫婦透露他們裸辭後，透過打工度假計劃移居日本已有4個月。他們只帶了半年的積蓄，雖然YouTube頻道的收入逐漸成長，但仍不足以應付日常開支和頻道發展的費用。他們坦言，資金短缺是他們在「日本追夢」的最大挑戰，所以他們推出了「會員制」，希望獲得更多支持，但卻引來網友的強烈反彈和批評！



《Brian在日本住》夫婦表示開會員制，遭網民強烈反對。（截圖）

兩人曾考慮過日本留學簽證，但語言學校學費加起來超過10萬港幣，還未算上生活開支。接着，他們看上了「經營管理簽證」，但500萬日圓（約25萬港幣）的資本金門檻讓Brian直呼為「終極目標」。最後，他們選「創業簽證」但門檻低到幾乎沒資金要求，只要提交一份事業計劃書就能拿到最長兩年的留日時間，打算於在日期間努力湊夠500萬日圓，不過「夢想很美好，現實卻很骨感」。

半年過去，他們的積蓄加上YouTube頻道收入，還是撐不起生活費和頻道發展。Brian很坦白：「資金是最大難關。於是他們推出『會員制』，希望觀眾支持。」又坦言：「我哋作為普通人，憑什麼開會員？」

引起討論。（截圖）

說白了，就是一對夫妻遇到財困的情況，這些情況同樣發生在不少移日港人身上。網民對於他們的「開會員制」意見十分大，有人質疑：「創業簽證雖不要求500萬日圓，但做生意哪能沒成本？生活費又從哪來？兩人裸辭兩年，燒光積蓄，還一心拍片，收入卻沒跟上。」更有網友直接數落《Brian在日本住》的「三宗罪」，說得辛辣但似乎有十分有道理。

一餐飯唔貴，但係有乜理由由網民埋單？（截圖）

一餐飯唔貴，但係有乜理由由網民埋單？（截圖）

第一，借觀眾善心「過橋」？

一開始強調「唔返工係原則」，結果之後表示「生活費唔夠」，最後就話「各位支持下？」十分之順利成章兼厚面皮。最後由「我要靠生意賺錢」變成「我要靠觀眾捐款」，實際上是利用觀眾的善意成為他們的「創業資金」。

第二，N2日文夠用嗎？

日本創業，卻只有N2水平。之後狂呻生意難做，又用中文賣慘。由「我要創業」變成「我要你哋幫我創業」。

第三，創業還是掩飾沒錢？

頻道主打「創業追夢」，但畫面卻從不打工慢慢變成「好窮」。本該靠YouTube廣告收入支撐生活，結果變成請觀眾「贊助生活」。到最後原來觀眾變成了他們的「金主」？