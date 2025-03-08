冼靖峰親解被偶遇主動邀請對方合照　仲自爆做咗一個人生大決定？

TVB今日（8日）將會播出慈善節目《博愛歡樂傳萬家》，「寶藏歌手」冼靖峰將會聯同涂毓麟（Oscar）、張馳豪（Aska）及受惠團體一同唱《獅子山下》這首歌。昨日（7日）冼靖峰彩排後接受《香港01》訪問時就表示節目中都是以唱歌為主：「都係一首好有意思嘅歌啦，其實最主要最主要目的都系希望大家捐多啲款。」冼靖峰果然很盡責，節目未播就已經落力宣傳。

「寶藏歌手」冼靖峰將會聯同涂毓麟（Oscar）、張馳豪（Aska）及受惠團體一同唱《獅子山下》。(葉志明 攝)

冼靖峰日前於元朗被網民偶遇，當時他更主動邀請對方一同合照，因此而被網民瘋傳。冼靖峰笑指當時正在拍攝綜藝節目《香港原味道》，更還原當刻的情況：「咁當時亦都係拍外景嚟嘅，我記得當時有個女士其實係一路影住我，咁我本身都冇乜所謂嘅，因為我作為公眾人物。咁佢都影咗一段時間，但係我當時就同啲crew去對稿，嗰啲係幕後工作人員嚟嘅，我就覺得唔係咁好意思。因為佢哋幕後嘅staff呢，即係佢哋有人同我講過佢哋唔係好想上鏡嘅，咁我就叫佢過嚟，話不如影張合照啦。」

冼靖峰笑指當時正在拍攝綜藝節目《香港原味道》，更還原當刻的情況。(葉志明 攝)

冼靖峰都表示自己小時候都有遇過同樣的情況，他表示當時遇到自己喜歡的歌手正在拍攝，但因為害怕阻礙他們，所以就不敢過去打擾：「咁我攞部機影住佢啦，咁影住佢嘅時候，佢就話過嚟啦小朋友，叫我埋嚟同我影相，就話你係咪想影相，但你驚阻住我啊？」之後小冼靖峰就馬上跟「偶像」說對不起，然後偶像就跟他合了照：「我就覺得好窩心。」雖然他跟該位女士合照後，女士已經沒有再拍攝，但工作人員還是已經被放了上網，所以他都馬上跟工作人員說抱歉，因為令她們曝光了。冼靖峰被問到到底是哪一位偶像是他的榜樣時，他只留了線索讓大家猜：「大家應該知道嘅，我曾經講過嘅。」

冼靖峰都表示自己小時候都有遇過同樣的情況。(葉志明 攝)

最近冼靖峰的工作都圍繞吃，屬於易胖體質的他被問到會否害怕「變肥仔」時，他笑指自己用了新方法去減肥：「因為我以前食得比較多嘅真係，我崇尚就係食得多但係食得清淡，因為我好容易就肚餓，所以我就食好多食好多食好多但係比較清淡囉。」他指現在的方法就有不同「所有嘢都儘量個量減少啲，同埋做運動」，但是最重要的都是「所有嘢都唔好過量」。

冼靖峰屬於易胖體質，他笑指自己用了新方法去減肥。(葉志明 攝)

冼靖峰愛吃而不能多吃時，被問到會否不開心時，他直指「會」。更自爆會克制不到自己而吃多了，他指日前拍攝節目時就吃了四至五碗麵，吃力十足：「因為嗰個系一個粉面廠，當時就即刻整咗碗麵嚟食，佢整咗四五碗畀我哋試。我食曬囉！我兩個人食咗四五碗！所以完咗之後我都去做下運動啦。」

冼靖峰自爆會克制不到自己而吃多了，他指日前拍攝節目時就吃了四至五碗麵。(葉志明 攝)

除了拍節目外，早前冼靖峰亦與一班粉絲聚會，當時他手上拿著一隻乳豬在燒，他則笑指自己只是負責燒：「我係負責燒畀佢哋食，咁同埋我當日都係燒啲棉花糖啊、紫薯啊畀佢哋食。」他覺得平時粉絲已經幫了不少忙，所以fansmeeting就要交換：「當係一個回饋咁樣。」但被問到他看著食物已經「流晒口水」，他坦言自己已經很久沒吃過這些比較肥膩的東西，而之前每天都吃的「雞胸水」，他表示已經沒有在吃了，反而吃多了魚肉，「儘量少食雞羊豬」，因為像是健康點。

冼靖峰坦言自己已經很久沒吃過這些比較肥膩的東西，而之前每天都吃的「雞胸水」，他表示已經沒有在吃了，反而吃多了魚肉。(葉志明 攝)

冼靖峰突然自爆做了一個人生很大的決定，原來是「去釘咗耳窿」。他表示自己想釘耳洞很久，因為很多款式的耳環都想戴，但因為之前沒有耳洞，所以只可以用夾的。冼靖峰更指自己很怕痛，所以在釘耳洞前幫他釘的人就：「佢有畀啲糖畀我食啦，就係畀我舒緩下情緒先，啲過程就係我又好驚青啦。」冼靖峰表示王汛文（Candice）有幫他拍下了過程，之後可以分享給大家看。除此之外，冼靖峰又透露今次帶他去釘耳洞的人與九年前帶丁子朗去釘耳洞的是同一人，他笑指是一個緣份：「係一個機緣巧合，有個監製本身係九年前帶丁子朗去釘耳窿，咁啱佢就係拍《香港原味道》嘅一個幕後工作人員。」他覺得自己跟好友丁子朗有著很深的緣份，二人從參加《亞洲超星團》後就變成密友，冼靖峰很喜歡賴著他，因為他總能像大哥哥般照顧自己。

冼靖峰突然自爆做了一個人生很大的決定，原來是「去釘咗耳窿」。(葉志明 攝)