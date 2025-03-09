前華姐大爆TVB人工低生活都唔夠　睇中富二代因入娛樂圈最終無緣

于淼這個名字大家還記得嗎？她曾在2012年參加《國際中華小姐競選》，落選後加入TVB，成為娛樂新聞台國語主持。之後于淼積極參與戲劇演出的于淼，雖然經驗不多，但亦有不少角色成功引起網民關注。當中包括在《不懂撒嬌的女人》中同劉丹發展忘年戀，在《逆緣》中飾演姜大衞的太太，被稱為「御用阿伯殺手」！

于淼曾在2012年參加《國際中華小姐競選》。(微博@于淼)

華姐出身的于淼，身形Fit爆，更被指與范冰冰相似，有「將軍澳范冰冰」之稱！（IG@maggieyyuu）

不過講到最出位，肯定是在《多功能老婆》中飾演顏成功一角，當時藍飛（楊千嬅飾）老公劍雄（黃浩然飾）終於返港，並相約老婆見面，但小三顏成功卻從中作梗，令藍飛撲空。成功態度非常囂張，不但當眾奚落藍飛，更開了一張9999萬的支票給對方，希望用錢買斷藍飛與劍雄的婚姻。事後成功返到酒店，還在劍雄面前扮委屈，手段相當高明！這一場小三向正印「挑機」的戲掀起網民熱烈討論，不少觀眾都睇到咬牙切齒，為藍飛大感不忿，但亦有人大讚于淼的演出，將小三演得入型入格！

無綫台慶劇《多功能老婆》令于淼憑這個「最強小三」的角色走紅，成為「大婆公敵」！（劉智源攝）

于淼靠《多功能老婆》成功出位。（劇照）

于淼2023年正式離開TVB，最近在內地社交平台抖音開設帳戶，名字依然是「前TVB演員于淼」。她在其中一條片上說，如果在香港看到藝人有兼職根本不用奇怪，因為TVB的人工根本不夠生活，于淼指自己在TVB月薪一萬多港幣，已經好幸運，但香港房租太貴，如果不兼職補貼根本不能夠生活。

于淼指TVB人工低生活都唔夠。（片段截圖）

于淼指TVB人工低生活都唔夠。（片段截圖）

于淼指自己在TVB有一萬多月薪。（片段截圖）

在另一條片，于淼指自己則跟一位港龍高層的兒子談戀愛，但男方怕自己家裡不同意，因為于淼是娛樂圈的人，最終兩人有緣無份。而于淼亦指這是她部分離開娛樂圈的原因，因為不想自己再因此被誤會是貪錢的人。

于淼有個很喜歡的男生。（片段截圖）

是港龍高層的兒子。（片段截圖）

男方家裡不同意。（片段截圖）

因為于淼是娛樂圈的人。（片段截圖）