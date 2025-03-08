黃翠如奧運表現被批「最廢特派員」　揭當時已懷孕：不敢說頂着做

現年43歲的黃翠如去年11月宣布懷孕，雖然已經腹大便便，但未有停工，早前她就挺着巨肚同老公蕭正楠一起出席活動，手腳依然纖幼，狀態Fit爆！臨盆在即的翠如今日（8日）在IG分享了一段影片，片中記錄了她佗B以來的點滴，原來她早在去年到巴黎奧運採訪時已經懷有身孕！

黃翠如去年11月宣布懷孕，雖然已經腹大便便，但未有停工。（IG@wongtsuiyu）

大肚依然靚！（IG@wongtsuiyu）

好Sweet！（IG@wongtsuiyu）

好Sweet！（IG@wongtsuiyu）

好Sweet！（IG@edwinsiu）

一起出席頒獎禮。（IG@wongtsuiyu）

手腳依然纖幼，狀態Fit爆！（IG@wongtsuiyu）

手腳依然纖幼，狀態Fit爆！（IG@wongtsuiyu）

臨盆在即。（IG@wongtsuiyu）

臨盆在即。（IG@edwinsiu）

翠如寫道：「紀錄一下，我帶着這個小肚子走來走去的日子。這段日子，每次工作，都有解釋不了的內疚感，怕肚中的小人兒會很累，怕吃不夠，怕休息不夠，怕工作情緒影響肚子。身邊很多孕婦朋友都跟我分享，她們從懷孕開始，因為怕小氣不敢說，頂著做，到肚子大了，因為生活，因為積極心態，因為熱愛工作等等，繼續做，很多都會把工作做到懷孕晚期最後一刻。實在很佩服每位職埸孕婦的強大。拍拍大肚子，辛苦了，倍（陪）伴的日子，我知道，你也變得強大❤️🌈#也辛苦了總是在家擔心的那個」

片中記錄了她佗B以來的點滴。（影片截圖）

片中記錄了她佗B以來的點滴。（影片截圖）

未有停工。（影片截圖）

未有停工。（影片截圖）

宣傳《黑色月光》。（影片截圖）

宣傳《黑色月光》。（影片截圖）

大住肚工作。（影片截圖）

大住肚工作。（影片截圖）

大住肚工作。（影片截圖）

靚媽！（影片截圖）

去年翠如以特派專員的身份，與方力申一起到巴黎奧運採訪，當中方力申憑出色表現而被網民封為「採訪界世一」，但翠如卻被網民狠批表現強差人意，有網民發現她自巴黎奧運開幕禮後「出場率」偏低，甚至批評她是「最廢駐巴黎特派員」。事緣在巴黎奧運直播開始前一小時，畏高的黃翠如看到高聳的鐵架突然不停大喊，表現非常緊張，而拍檔方力申就鼓勵她：「你淨係望住都冇用㗎，試下啦」。喊完一輪後，翠如終下定決心爬上高台，臨出發前又哽咽地叮囑方力申：「有咩救我喎。」方力申聞言即再次安慰她：「冇事㗎，我喺你後面，一層一層咁慢慢上去，我幫你孭住（啲嘢），你仲滴緊眼淚呀，冇嘢㗎！」之後小方轉而向觀眾解釋要攀上直播高台的難度及情況，介紹完後再會合翠如，但翠如仍淚流不止，更一度扁嘴，並續說：「上去喇要快啲，有咩救我呀吓！」又不斷撥弄雙手，試圖令自己冷靜下來，但依然好緊張，甚至一度忘記了進場密碼。

去年翠如以特派專員的身份，與方力申一起到巴黎奧運採訪。（IG@wongtsuiyu）

去年翠如以特派專員的身份，與方力申一起到巴黎奧運採訪。（IG@wongtsuiyu）

一起到巴黎奧運進行採訪。（IG@wongtsuiyu）

一起到巴黎奧運進行採訪。（IG@wongtsuiyu）

翠如畏高。（影片截圖）

翠如畏高。（影片截圖）

大喊。（影片截圖）

該片段播出後，有網民就認為翠如表現不專業：「唔通公司真係俾埋錢你去打卡咩」、「女方自己冇料就諗辦法出位，喊住摶新聞出鏡，當上去取景之前可以咁咩？」、「畏高？我記憶中見過佢玩笨豬跳」。事後翠如與方力申分享採訪感受時，翠如就自認在眾「特派專員」中相對「較chill」，不過方力申即補充指翠如撰稿、導演、收音師角色一腳踢，大讚拍檔身兼多職，幫對方解圍。而翠如亦曾在IG發文解釋：「比起大家辛勞而緊張的運動項目採訪，我的資訊拍攝，實在太容易。謝謝這個可愛團隊，讓我大開眼界，特別很想給大大的掌聲各界體育傳媒，很多時候在旁見證，猶如打仗一樣，大家辛苦了。」不過如今真相大白，原來翠如當時已懷孕，難怪要事事小心，保護BB，網民紛紛留言大讚她好勇敢！

有網民認為翠如表現不專業。（IG@wongtsuiyu）

更有網民指黃翠如打卡多過做嘢。（IG@wongtsuiyu）

更有網民指黃翠如打卡多過做嘢。（IG@wongtsuiyu）

甚至批評她是「最廢駐巴黎特派員」。（IG@wongtsuiyu）

事後翠如與方力申分享採訪感受時，翠如就自認在眾「特派專員」中相對「較chill」。（影片截圖）

但方力申就幫拍檔解圍。（IG@wongtsuiyu）

力撐翠如。（IG@wongtsuiyu）

Chill。（IG@wongtsuiyu）

翠如亦曾在IG發文解釋。（IG@wongtsuiyu）

原來翠如當時已懷孕。（影片截圖）

原來翠如當時已懷孕。（影片截圖）