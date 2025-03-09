60歲前亞視一哥發福留白鬚根顯蒼老　聲音變沙自爆簽唱片公司出碟

現年60歲的陳啟泰當年擔任《百萬富翁》主持，因為專業形象讓他一躍成為亞視一哥。對於久未露面的陳啟泰近日接受香港演藝人協會的YouTube頻道「傳承‧前輩」專訪，九一分界髮型配上黑色框眼鏡，專業形象不變；不過全黑打扮穿上樽領衫的他明顯發福，臉蛋圓圓留有白色鬚根，望落蒼老不少。網民亦相當感慨留言：「變咗阿伯」、「係咪電影化妝特別效果...？」、「陳啟泰留鬚不好看！」

陳啟泰做《百萬富翁》成為佢代表作。（電視截圖）

陳啟泰發福唔少。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

網民留言以為化妝特別效果。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

陳啟泰聲線略帶沙啞，訪問一開始，陳啟泰已跟觀眾玩「ABCD」，原來他的身份除了是演員、主持，亦是一位歌手，曾在香港出過一張，內地更推出過三、四張唱片，現在內地仍有簽唱片公司，他說：「會出一啲翻唱嘅唱片，即係類似嗰啲Hi-Fi碟，好多人唔知嘅東西，其實我咁多年，尤其《百萬富翁》多咗機會之後，都有涉足音樂方面。」

陳啟泰又俾「ABCD」大家揀！（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

陳啟泰聲音變沙。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

陳啟泰原來出過幾張唱片。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

陳啟泰透露《百萬富翁》後有唱歌，仲計劃嚟緊都出Hi-Fi碟。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

陳啟泰90年代出道，他曾在周梁淑怡開辦的製作公司擔任PA（助導），亦有幫忙出鏡拍卡拉OK的LD碟，從此對幕前和幕後均產生興趣。之後他加入無綫（TVB），曾主持《香港早晨》、《K100》及《歡樂今宵》，早年深受觀眾歡迎的角色必定是《再見亦是老婆》的「馬子儒醫生」；其後轉投亞視後亦有不少代表作，包括劇集《我和殭屍有個約會》及遊戲節目《百萬富翁》。

《我和殭屍有個約會》都好經典。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

陳啟泰演山本一夫。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

不過，在陳啟泰心目中「亞視一哥」卻另有其人，他說：「我一向覺得係何守信，何B師傅，因為佢教咗我好多嘢，我做《百萬富翁》之前有請教佢點做呢個節目，點去揣摩呢個角色。我覺得主持都係一個角色嚟，問B哥點樣喺現場會唔驚，佢話︰『我做咗30幾年，我依家出去做主持節目，選亞姐、做台慶都驚。』原來都係演一個角色，睇你演得好唔好，睇你可唔可以演俾觀眾睇，你唔驚，好氣定神閒，就係咁。」

陳啟泰覺得B哥先係亞視主持一哥。（ 香港電台 Facebook照片）

陳啟泰透露現在有主持一個關於車的節目，問到會否簽公司，他說：「依家唔係我要去搵一個電視台，因為我已經唔係十八廿二，樂悠卡都攞咗嘞啱啱，都好開心，原來慳好多錢，其實要雙方好似談戀愛咁，要你有意思大家有意思先可以喺埋一齊。我都簽過有線，ViuTV又拍過劇集一定要大家有意思先可以合得埋，依家有咩節目啱我做而又長期簽一個電視台，我自己暫時睇唔到。如將來有合作機會，可能係自由工作形式，做一次性嘅工作。」

近年陳啟泰與袁文傑時有聯絡。(影片截圖)

陳啟泰外貌不變，依然咁專業。（小紅書）

有做車節目。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

拍過有線劇。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

陳啟泰間中都有拍劇。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

亦有在ViuT演出。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）