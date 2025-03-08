方大同去世｜薛凱琪首發聲　長文惹粉絲滿頭問號：宣傳演唱會？

金曲天王方大同與上月21日病逝，享年41歲。消息公布至今，不少粉絲都久久不能釋懷，依然沉陷於方大同離開的難過之中，而方大同的歌曲亦佔據各大音樂平台的排行榜，全球粉絲都用各自的方式去悼念他。然而，方大同生前唯一緋聞女友薛凱琪（Fiona）沉默多日，今日（8日）在微博首度發聲。

方大同因病神隱2年。（微博圖片）

薛凱琪與方大同感情深厚。（微博@方大同）

歌迷更笑稱方大同的生活：「錄歌、吃飯、薛凱琪」。（視覺中國）

霸佔各大音樂平台排行榜！（截圖）

連日來，不少粉絲都非常擔心薛凱琪的狀態，希望她一切安好。畢竟外界視二人為「友達以上，戀人未滿」，薛凱琪亦曾稱方大同將最好的歌都給了她，就連方大同最後的專輯《夢想家》封面人物舉手的姿勢都與薛凱琪有關。不過，她的長文和演唱會海報卻惹來不少網民不滿，因為文章很大篇幅是講關係自己以及演唱會，對好友方大同的感受只有「最希望世界大同的你，當聽到我們說，會帶著光的行動去愛這個地球和住在上面的每一個人時，你應該會很開心吧？」不少網民都表示滿頭問號，留言：「不明白這篇文章啥意思 但是我覺得宣傳演唱會我實在不明白 不能單純懷念一條嗎 太商業了」、「通篇解釋自己堅持開演唱會的心路歷程。。。順便宣傳了一把？」、「除了說要開演唱會 不清楚你想表達的。」和「要懷念故人就真心懷念，要宣傳演唱會就賣力宣傳，摻和在一起真的挺令人迷惑的⋯⋯」

歌迷猜測方大同希望大家身體健康。（網上照片）

薛凱琪附上兩張演唱會宣傳海報。（微博@薛凱琪）