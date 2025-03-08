MIRROR「妹豬組」韓國拍團綜 姜濤被Jeremy搶鏡：金髮小帥哥
撰文：程美璟
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人氣男團MIRROR早前分拆3個小組出歌，之後繼續「分拆」做活動，當中「妹豬組」姜濤、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和李駿傑（Jeremy）日前（6日）出發到韓國拍攝新一輯團綜，今日（7日）就有網民在韓國南怡島偶遇姜濤同Jeremy，更在網上分享片段！
該網民寫道：「在韓國偶遇香港頂流姜濤，旁邊的帥哥是誰呀？正在韓國南怡島烤棉花糖，一抬頭發現金髮小帥哥，旁邊還有隨行人員，以為是哪個不認識的韓國男團，結果一看後邊還有姜濤，他走過的時候我還喊了句『姜濤我X』，他還回頭看了我一眼，好像在拍綜藝或者vlog，有工作人員跟隨，這啥運氣啊！來韓國很想偶遇自己愛豆的，結果哈哈哈哈哈哈哈」
片中所見，姜濤同Jeremy都身穿黑色羽絨，兩人一起烤棉花糖，期間更有講有笑，氣氛愉快。雖然該網民不認得Jeremy，但就有不少熱心網民留言提醒：「旁邊的小哥哥是他的隊友Jeremy李駿傑，他們4人小組最近在韓國拍綜藝」、「金髮是Jeremy，性格好，像日本漫畫男角，去搜他的歌，真的不錯喔」、「金髮帥哥是李駿傑，超帥！就像韓國的oppa!」