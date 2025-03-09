兒童節目主持大膽全裸演出奪舞台劇帝　長髮look與朱栢康兄弟合作

現年52歲的魯文傑初出道時因拍攝一輯飲品廣告獲封「維他奶王子」，其後1996年畢業於香港演藝學院，並加入無綫（TVB）電視，曾擔任兒童節目《閃電傳真機》主持人，亦參演不少電視劇包括：《鑑證實錄II》、《使徒行者2》等，後來更在舞台劇界大放異彩，憑《爆谷殺人狂》於2008年獲得香港舞台劇獎最佳男配角（喜劇／鬧劇），更於去年憑《撒旦狂筆》奪得香港舞台劇獎最佳男主角（悲劇/正劇），飾演變態踩界的法國貴族作家，當中有半小時全裸演出，非常大膽。

魯文傑去年憑《撒旦狂筆》奪得香港舞台劇獎最佳男主角（悲劇/正劇），當中有半小時全裸演出，非常大膽。（ig@simon_lo）

魯文傑在舞台劇《你好，打刧！REUNION 》以長髮型造示人。

魯文傑曾被封「維他奶王子」。（ig@simon_lo）

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魯文傑曾參在兒童節目《閃電傳真機》做主持。（影片截圖）

魯文傑有份參演的舞台劇《你好，打刧！REUNION 》，前日（7日）與一眾演員朱栢康、麥沛東、芯駖@COLLAR、巢嘉倫 、黎逸正聯同導演朱栢謙、張志敏等首次齊人亮相發佈會。首次參加舞台劇演出的芯聆，表示很感恩能夠與兩位劇帝魯文傑和朱栢康一齊同埸，但她坦言第一次舞台劇演出便面對兩位強勁的對手絕對招架不來，所以自己更需要努力向劇中的拍檔學習偷師，而現在最大挑戰是首次live演出加要背一大堆台詞，所以更加要慎重處理自己的角色。

舞台劇《你好，打刧！REUNION 》首次齊人亮相發佈會。

芯駖表示很感恩能夠與兩位劇帝魯文傑和朱栢康一齊同埸。

朱栢謙和朱栢康兩兄弟首次合作舞台劇，一個幕前一個幕後，哥哥阿謙笑言感覺恐懼難攪，還會怕細佬在媽咪面前數他不是，演出還未開始已經逗得大家笑過不停，阿謙隨即澄清口中的恐懼難搞只是跟大家開玩笑而已。事實上細佬在他心目中是一個很出色的演員。細佬朱康一坦言從哥哥身上學到不少東西，絕對是自己的啟蒙老師。

朱栢謙和朱栢康兩兄弟首次合作舞台劇，一個幕前一個幕後。

朱康去年也有看過楊偉倫的演出，今次他替代阿倫所演的賊人角色，笑言以他的演出作藍本，一於照抄可也！大佬朱謙也加把口的搞鬼說：「阿倫的演出，簡直每一天都看一次，直程要跪拜！但總括來說，其實整體的觀感是最重要，相信這個團隊一定可以將最精彩呈現大家眼前。」

早前，阿康所演出的賀歲片《祥賭必贏》裏面的角色中韓混血兒大受歡迎，被問到今次舞台劇裏面也會有韓文對白？朱康有求必應的說：「如果大家喜歡的話，我就考慮吓啦！」

朱康去年也有看過楊偉倫的演出，今次他替代阿倫所演的賊人角色，笑言以他的演出作藍本，一於照抄可也！