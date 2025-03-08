博愛丨譚詠麟搞明星足球隊男團　「老6兄弟」初試啼聲平均年齡40+

現年74歲的「校長」譚詠麟（阿倫）早前不幸病倒，需要取消原定去年11月舉辦的惠州演唱會休養，譚詠麟當時交代病況，他指在衢州演出期間突然降温刮風，跳完舞後全身濕透在台上着涼，隨後開始咳嗽，連慶功宴都缺席。

譚詠麟已康復。（TVB電視截圖）

由阿倫挑選嘅「老六兄弟」初試啼聲。（TVB電視截圖）

譚詠麟今晚（8日）率領黃日華、羅家英、李子雄、鄧兆尊等明星足球隊成員現身《博愛歡樂傳萬家》，齊齊整整穿上紅色運動服配黑色背心，非常團結。見譚詠麟中氣十足介紹明星足球隊參予過的慈善活動，還大力推介由他精心挑選的「老六兄弟」登場，他肉緊地說：「希望佢哋為我哋明星足球隊爭光」，黃日華附和說：「校長嘅六個仔呀」！

第一個甫士。（TVB電視截圖）

好有團魂。（TVB電視截圖）

明星足球隊阿叻舊合照。（TVB電視截圖）

阿倫睇得好肉緊。（TVB電視截圖）

又揮手又拍掌。（TVB電視截圖）

「老六兄弟」成員包括50歲的衛志豪、41歲羅鈞滿、47歲張智軒、41歲伍偉樂、42歲莫家淦和43歲潘梓鋒，他們在台上獻唱譚詠麟兩首他的首本名曲《知心當玩偶》和《卡拉永遠OK》，螢光幕播放很多昔日明星足球隊的舊相片，還見到另起爐灶的阿叻陳百祥。而「老6」跳舞台風甚有80年代味道，舉手、蹲低、傾斜、啪手指、走步樣樣齊，最後更p全部轉身做出「OK手勢」，雖然舞姿生硬，但勝在心思十足。台下的明星足球隊成員就愈看愈興奮，全部企起身，譚詠麟拍手子，部份人揮動亮起的手機燈，好有氣氛。

「老六兄弟」成員包括50歲的衛志豪、41歲羅鈞滿、47歲張智軒、41歲伍偉樂、42歲莫家淦和43歲潘梓鋒。（TVB電視截圖）

舞姿生硬。（TVB電視截圖）

舞姿生硬。（TVB電視截圖）

好有80年代feel。（TVB電視截圖）

最後「OK」甫士。（TVB電視截圖）

「老六兄弟」成員包括50歲的衛志豪、41歲羅鈞滿、47歲張智軒、41歲伍偉樂、42歲莫家淦和43歲潘梓鋒。（TVB電視截圖）

送支票儀式。（TVB電視截圖）

早前「老六兄弟」綵排。（微博圖片）

校長監長。（IG圖片）

早前「老六兄弟」綵排。（IG圖片）