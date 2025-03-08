博愛｜鍾柔美Yumi孖兩美少女同台唱跳　新女團組成試水溫？

鍾柔美（Yumi）入行後與同期三姊妹炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）和詹天文（Windy）組成組合「After Class」，但自炎明熹離巢獨立發展，姚焯菲偏重學業後組合已名存實亡，但事情似乎出現轉機！

鍾柔美、姚焯菲、炎明熹、詹天文組成After Class。（資料圖片）

鍾柔美（Yumi）孖劉芷君、劉詠彤又唱又跳。（《博愛歡樂傳萬家》截圖）

鍾柔美（Yumi）孖劉芷君、劉詠彤又唱又跳。（《博愛歡樂傳萬家》截圖）

今晚（08/3）《博愛歡樂傳萬家》節目中，鍾柔美就連同XiX的劉芷君（Aster）和《聲夢2》的劉詠彤（Angel）唱跳鄭秀文的《犀利》。站在C位的鍾柔美舉手投足都是焦點，但另外兩位，劉芷君和劉詠彤也相當不俗和合拍，未知今次安排她們同台演出，是否為新跳唱女團試水溫？

如果真係有新組合，叫咩名好？（《博愛歡樂傳萬家》截圖）

XiX成員劉芷君。（《博愛歡樂傳萬家》截圖）

《聲夢2》劉詠彤Angel。（《博愛歡樂傳萬家》截圖）

鍾柔美Yumi。（《博愛歡樂傳萬家》截圖）

劉芷君騷長腿。（《博愛歡樂傳萬家》截圖）

鍾柔美Yumi。（《博愛歡樂傳萬家》截圖）

效果又幾好。（《博愛歡樂傳萬家》截圖）

效果又幾好。（《博愛歡樂傳萬家》截圖）

少女組合XiX成員曾經有鄧曉殷（Kiele）、良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）。已離開成員為劉芷君（Aster）、莊殷玥（Vici）。（資料圖片）

劉芷君（Aster）。

左起：黃洛妍、洪心怡、劉詠彤、趙頌宜、趙紫諾