謝霆鋒驚喜現身灣仔海濱Busking　另一男神突襲即場獻唱千人瘋狂

街頭樂隊The Flame不時在香港各處表演，而且所到之處都相當墟冚，試過千人聚在海濱一齊舉起手機燈大合唱。日前The Flame就在灣仔海旁表演，期間唱出《玉蝴蝶》、《活著VIVA》等，主音Kit就呼籲大家集氣，召喚謝霆鋒3月8日跟大家到場一齊唱。結果網上出現多個「召喚」貼文，意想不到的是謝霆鋒竟上水並親自回覆表示：「咁多人tag我 慢慢覆大家 謝謝支持！🤘」但他當時並未有回應會否出席3月8日The Flame的Busking。

The Flame之前表演氣氛都好好，人山人海大合唱好墟冚！（IG@theflamemusic）

之前The Flame在灣仔海傍表演，吸引了很多人圍觀。（IG@justinchinphoto）

昨日 (8日) 謝霆鋒真的驚喜「現身」灣仔海濱，力撐街頭樂隊The Flame的Busking，令現場氣氛陷入瘋狂。謝霆鋒昨晚透過天平板電腦以視像形式與現場樂迷打招呼互動，現場過千人即時起哄。謝霆鋒表示自己因為有工作在身未能親身到場，又感謝大家的支持，The Flame主音更將平板電腦遞給現場觀眾，讓謝霆鋒跟他們打招呼。

謝霆鋒透過視像出現。(網上圖片)

謝霆鋒透過視像現身。(ig圖片)

謝霆鋒透過視像現身。(ig圖片)

在謝霆鋒視像連線結束後，戴上黑色Cap帽的張敬軒竟突然在人群中走上前，全場樂迷即瘋狂大叫「軒公」。張敬軒表示他事前不知道謝霆鋒會透過視像跟大家見面，笑指自己是熱心市民張先生，並代霆鋒唱出《活著VIVA》，其後又唱出《青春常駐》、《餘震》多曲，獲得全場熱烈掌聲，Busking演出於晚上11時結束。張敬軒表示因為他經常在網上看到The Flame演出片段，故今次特地到現場感受一下，他日後或會再偷偷到場欣賞。The Flame主音Kit對於此次能獲得謝霆鋒與張敬軒現身支持感到十分驚喜，又透露吳雨霏曾私訊她，未來或有機會邀請到對方一起Busking。

張敬軒驚喜現身。(ig圖片)

張敬軒驚喜現身。(ig圖片)

張敬軒驚喜現身。(ig圖片)

張敬軒驚喜現身。(ig圖片)