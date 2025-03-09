冠軍港姐獲鼎爺保哥讚知書識禮　卻慘遭林正峰整蠱被沙蟲嚇破膽

由李家鼎、黃亞保、林正峰、倪樂琳（Ellyn）主持飲食節目《鮮美湛江美景遊》將於今晚（9日）及下周日（16日）晚播映，Ellyn貴為應屆港姐冠軍，今次亦是她首度主持綜藝節目，難得她全程零怯場表現自然之餘，口齒亦相當伶俐，經常孖住鼎爺和保哥啄住林正峰！鼎爺和保哥對Ellyn讚不絕口，讚她知書識禮兼「美貌與智慧並重」；反觀兩位大前輩對林正峰則一味喪踩，更一度將最細粒的蠔分給林正峰，與獲得超級肥美靚蠔的Ellyn相映成趣，差別待遇令人捧腹。

保哥教倪樂琳揀靚蠔。

保哥教倪樂琳揀靚蠔。

眾人品嚐新鮮現撈湛江蠔。

今晚播出的第一集，四位主持先走訪湛江漁人碼頭，見識了難得一見的超大條鷹鯧魚之餘，Ellyn還獻出了人生第一次「活捉龍蝦」；之後，四人在前香港先生呂熙帶領下，品嚐新鮮現撈湛江蠔，原來是次也是Ellyn人生首度吃蠔，原因是她覺得蠔很腥，但自從這次旅程開了「蠔戒」後便停不下了，除品嚐了原汁原味的清蒸生蠔，還品嚐了芝士焗蠔、菠蘿焗蠔、酸菜蠔及泰式蠔！之後四人又介紹了湛江第一特產「紅魚乾」，另外還有「一夜情馬友魚」、「一夜情門鱔魚」、柴魚等特色海味。

今次係Ellyn第一次活捉龍蝦，佢好興奮。

今次係Ellyn第一次活捉龍蝦，佢好興奮。

除了海鮮，四位主持還品嚐了足料的湛江撈粉、特色雞煲以及馳名的麻章燒豬。在這一集的美食之旅中，保守估計Ellyn最少兩次品嚐了當地特色美食：沙蟲及泥丁，她更被林正峰用沙蟲嚇破膽，搞到「依嘩鬼叫」。Ellyn接受TVB.COM訪問時，坦言是次也是人生第一次食沙蟲及泥丁，故要鼓起很大勇氣才做到：「好大突破，成世都冇辦法想像會將佢哋擺入口！我本身已經好怕蟲，更加唔好話擺入口，但為咗拍攝我就鼓起勇氣試食，原來都Ok嘅，尤其炸沙蟲，只要你唔好諗住佢係沙蟲就得。而用泥丁煲嘅嗰啖粥，係我咁多年以嚟食過最鮮甜嘅。」

林正峰用沙蟲嚇Ellyn，搞到佢「we嘩鬼叫」。

林正峰用沙蟲嚇Ellyn，搞到佢「we嘩鬼叫」。

談到首度主持綜藝節目零怯場，Ellyn坦言全靠三位前輩支持及照顧：「佢哋三個都有傍住我，我記得拍第一個Item其實Ng咗幾次，但佢哋都有叫我唔好緊張，之後適應咗慢慢去番正軌。鼎爺同保哥真係好照顧我，保哥會夾餸畀我哋，鼎爺就教咗我好多嘢，我記得頭一、兩日，鼎爺見到我有啲位唔記得入（要講嘢），佢會輕輕拍我，提我要講嘢喇，又教我講長稿嘅秘訣。」

4位主持四出食好西。

亦有深入了解湛江歷史與文化。