前TVB大隻小生郭子豪去年在郵輪上向29歲的「學霸港姐」鄧卓殷求婚,並已定於今年4月正式拉埋天窗,早前更完成過大禮的儀式,非常豪華,而鄧卓殷亦post出自己試穿婚紗的相片,非常仙氣。

郭子豪去年在郵輪上向29歲的「學霸港姐」鄧卓殷求婚。(影片截圖)

完成過大禮的儀式。(ig@amber.tcy)

鄧卓殷婚紗曝光。(片段截圖)

昨日晚上,郭子豪突然在社交平台出post,竟然出口話鄧卓殷「cls」(癡x線),因來她出post表示:「finding advice to be a wife from other people wisdom than i found this(要從別人的智慧尋找做妻上的建議,然後我發現了)」,並且手上拿著一本名為《The Best Way to Bury Your Husband》,意思是「埋葬老公的最佳方法」,郭子豪對未婚妻要買此書表示相當驚訝,更抵死表示:「家暴零容忍」。