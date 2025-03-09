江嘉敏離巢後要機會唔諗收入問題　自爆識到新男士有發展空間

Maksim快閃香港為5月音樂會宣傳，江嘉敏見到對方時，問對方如何每日練琴十小時而不感到悶。（鄺鈺瑩攝）

國際級鋼琴藝術家Maksim 5月將在港演出，今日（9日）快閃又一城與樂迷見面，本身擁有演奏級琴技的江嘉敏亦有到場欣賞，不時睇到心心眼。江嘉敏接受訪問時，坦言近年因工作關係而極少練琴，問到對會玩樂器的男子是否特別加分，她說：「最近識咗個男仔話自己小提琴好犀利，因為真係遇過太多男仔話自己識啲咩樂器，佢話要同我jam，哇，我真係要拍手掌，佢無講大話，我當然無話畀佢聽加咗分，但我打從心底欣賞。（有發展空間？）而家仲係朋友，因為會多咗話題。」

睇到心心眼。（鄺鈺瑩攝）

離巢後首次出席公開活動，問到感覺如何，江嘉敏表示最開心是從未接過與鋼琴有關的工作，加上今日有Maksim，所以十分滿足。不過江嘉敏亦指過去9年被公司照顧得太好，每次只需企個人出嚟，但今後的工作需要自己接冾，辛苦但享受，她說：「都有朋友勸我專注做嘢，搵人幫手傾job，但搵公司都係後話，現階段我想試多啲唔同可能性，我要識同知點做。」

江嘉敏無論事業或愛情都自由身，不是「小提琴男」似乎有啲機。（鄺鈺瑩攝）

問到當初決定不續約時，舊東家有否挽留，江嘉敏表示：「當時我哋係約簽約先嘅，傾咗好幾次，到後來珍姐（TVB執行董事）同我傾約之外，傾咗好多人生有咩想要同將來條路點行，我又有同屋企人商量，所以先有呢個決定。（傾醒咗？）又唔好咁講，因為每個階段都有想要嘅嘢。」江嘉敏解釋當初入TVB時目標是拍劇，因為TVB劇是陪著自己長大，亦感恩舊東家給予機會，但如今已30歲，除拍劇亦想拍戲、舞台劇，最近亦有學唱歌增值自己，問到擔唔擔心收入問題，江嘉敏表示目前比較着重機會，因為太多東西未試過，又透劇接下來的工作與音樂有關，笑言隨時有機做2025樂壇新人。