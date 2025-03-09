中年3｜占士丁丁唱《愛是永恆》　肥媽勁讚似張學友竟得低分？

《中年好聲音3》今晚（09/3）繼續1對1 PK賽，參賽者以經典歌曲作賽。來自英國的占士丁丁（Dan James）自唱《李香蘭》後一直都以英文歌作賽，他表示今次因為歌名沒有英文歌，所以選了張學友的《愛是永恆》比賽。

占士丁丁（Dan James）再唱中文歌《愛是永恆》。（《中年好聲音3》截圖）

雖然占士丁丁不熟悉中文歌，但似乎比起大部份講粵語的人唱得更好，展現出何謂高音甜中音準，表演相當完美。進入評語環節，肥媽直言：「我直頭見到張學友喺度唱！」她也替占士丁丁，雖然知道他在模仿張學友的唱腔，但因為占士丁丁不懂中文，所以只能盡力去學習原唱的唱法，實在是盡了最大努力。

占士丁丁（Dan James）練咗成個月。（《中年好聲音3》截圖）

肥媽話占士丁丁唱得似張學友。（《中年好聲音3》截圖）

張佳添評價占士丁丁都幾高。（《中年好聲音3》截圖）

周國豐表示喜歡。（《中年好聲音3》截圖）

一向嚴格的張佳添也表示，聽得出占士丁丁在唱功上與張學友有不同，而且在某些唱法上用了自己的風格，而且咬字準確：「如果我合埋眼唔睇歌詞，係聽到唱乜，所以你呢一個月嘅苦練係有回報。」

相較於以上兩位評審，陳曉東的評語就頗為有趣，他坦言，當占士丁丁從台前走出來時，就似是看到一個「神父」一樣，也認為占士丁丁可以唱得更「歌舞劇」一些：「我只能用『過癮』兩個字形容。」

陳曉東話好似見到個「神父」一樣。（《中年好聲音3》截圖）

陳曉東話好似見到個「神父」一樣。（《中年好聲音3》截圖）

說也奇怪，之後唱「年代歌」《唯一》的善玥澄並沒有得到太多評審讚賞，但最後的分數卻與占士丁丁同樣取得了87分。最後占士丁丁以4盞燈贏得是次比賽回合。

占士丁丁和善玥澄以87分同分。（《中年好聲音3》截圖）

占士丁丁晉身。（《中年好聲音3》截圖）

占士丁丁晉身。（《中年好聲音3》截圖）

善玥澄入淘汰區。（《中年好聲音3》截圖）

善玥澄入淘汰區。（《中年好聲音3》截圖）