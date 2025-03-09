Ian陳卓賢出發倫敦展開巡唱　或有致敬偶像方大同環節 : 拭目以待

Ian為爭取休息時間，帶埋褪黑素上機。（陳順禎攝）

陳卓賢（Ian）世界巡迴演唱會正式展開，今晚（9日）他出發到倫敦，大批Hellosss送機，Ian到達VIP入口時不時揮手打招呼，接受完訪問後更走去與Hellosss合照。

Hellosss不斷囑要著夠衫，又話「會掛住你」，Ian以「我都掛住你哋」回應大家。（陳順禎攝）

Ian表示心情緊張亦有少許壓力， 但希望做到120分，而最近幾日亦盡量爭取休息，從而保持最佳狀態，他說：「大家都好關注著唔著背心，我一概回答係睇天氣，因為好凍。有帶定背心去嘅，唔係好佔位置。」Ian又嫌自己膚色太白，一打燈會有浮腫的錯覺，唯有盡量做運動，他又預告歌單、造型會有驚喜，雖然音樂總監莊少榮（細榮）不會同行，但二人一直保持緊密聯繫，所以比較安心。Ian又提到愛犬雞髀在他出門時情緒低落，問到會否FaceTime，他即笑說：「我Cut咗佢WiFi，慳返少少嘛。」方大同日前離世，Ian素來視對方為偶像，問到倫敦站會否有致敬環節，他賣關子道：「拭目以待！」

Ian日前完成MV拍攝，他表示新作很快與大家見面。（陳順禎攝）

Ian出發倫敦。（陳順禎攝）

Ian表示完騷後會留在當地與姊姊見面，上一次見面已是其7月演唱會，姐姐和家人回來欣賞，問到姨甥可有仰慕他？Ian笑說：「最小的只有4歲，他們說舅父仔做的事好犀利、好難呀！要上台唱歌好難，講話好可愛，好支持我，會傳短訊叫我加油。而大仔也有傳短訊給我，說今次不去睇騷了，因為太夜，不想隔天上學請假，我幾欣賞他的態度，好誠實，所以我好尊重他們決定！」