65歲三屆影后超Deep V真空上陣極性感 網民指一部位異常顏值下降

現年65歲的影后惠英紅從影至今40逾年，演技毋庸置疑，曾三度奪得香港電影金像獎最佳女主角，更憑《血觀音》勇奪金馬獎影后。惠英紅現實主力在內地發展，亦不少在社交平台分享工作及生活點滴。最近她為國際奢侈品牌拍攝宣傳照，性感真空上陣只穿西裝外套，大曬Fit爆身材，可惜內地網民就認為惠英紅在新照顏值急降。

2017年，惠英紅憑《血觀音》得到金馬獎影后殊榮。（資料圖片）

惠英紅與林超賢分別當選中國電影家協會第十一屆理事。（視覺中國）

在今次的時尚照中，惠英紅真空上陣，完美展現出惠英紅的Fit爆線條及身材，中性西裝加上All Back髮型，性感型格又帶點知性味。不過反應似乎不似預期，有網民留言表示：「原諒我欣賞不來這種美」、「把演員顏值氣質都降低了」、「何必呢」、「造型是奇特了，但毫無美感」、「這才是和造型師有仇」、「我還以為是馬斯克」、「和年紀沒關係 這組照真的不好看」、「拍的真差勁兒」。

最惠英紅她為國際奢侈品牌拍攝宣傳照，性感真空上陣只穿西裝外套，大曬Fit爆身材。（微博）

不過有網民就認為惠英紅嘴巴異常。（微博）

另外，有網民認為照片拍出惠英紅嘴巴異常，並表示：「只有我覺得很怪嗎 尤其嘴巴」，不過有人留言指惠英紅以前臉部受傷縫過最少幾十針，加上年紀上來了，有這個狀態已經很好。而事實上，惠英紅最近在內地綜藝節目《演員請就位3》就自揭曾醫美，在臉上縫多達89針：「我臉上有縫過89針，因為我受很多傷，所以有需要去整容。」惠英紅提到過去拍打戲時，嘴唇、眼角、額頭等都傷痕累累，只能透過醫美恢復容貌。

惠英紅曾在節目中透露自己因為拍戲曾傷及面部多處，所以只能透過醫美恢復容貌。（微博）

其實上月惠英紅曾應邀出席一個時尚活動，以相似的性感打扮亮相，當時一頭短捲髮配Deep V西裝樓，真空上陣若隱若現，性感程度爆燈之餘狀態極佳。當時惠英紅表情自然，相信只是硬照的妝容才令網民認為嘴巴有異。