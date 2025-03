踏入2025年多位巨星先後殞落令人感想,3月10日早上突然有男星上載黑白照,定眼一看後令不少人反白眼鬧爆。



何基佑育有一對子女。(何基佑facebook)

常分享育兒心得被稱「超級奶爸」的藝人何基佑,在親子界甚得家長們追捧儲下不少粉絲。3月10日早上他無預警上載自己的黑白獨照,上面寫住:「my work will miss me 10/3/2025 TO 13/3/2025」,不少網民被嚇壞:「黑白相+ 斜體日期,真係嚇親人」,有網民估計何基佑是要休假陪子女溫書考試,但未免玩大咗:「未睇清楚真係比你嚇一嚇☠️」、「嚇屎我喇~敏感時期❤️‍🩹一見到呢啲個心會離一離下次唔好玩喇🙏🏻」、「一啲都唔好玩! 唔好再po啲咁嘅嘢唔該!」

何基佑突然上載黑白照被鬧爆。(何基佑facebook)

